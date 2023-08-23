Падіння літака у Росії: на борту міг бути терорист Пригожин

На борту літака також міг бути заступник Пригожина Дмитро Уткін.

У Тверській області РФ у середу, 23 серпня, впав цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. На місці інциденту загинули усі пасажири та члени екіпажу. У Росавіації заявили, що у списку пасажирів був терорист Євгеній Пригожин.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Інцидент стався під селом Куженкіно Тверської області області РФ. Там впав бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. Після цього російські пропагандисти повідомили, що цей літак належить терористу Євгенію Пригожину. Відомо, що на борту було 10 людей, серед яких три члени екіпажу. Усі вони загинули.

"Росавіація" повідомила, що Пригожин значився у списку пасажирів літака, який впав.

Деякі російські "z-пропагандисти" пишуть, що на цьому борту міг бути засновник ПВК "Вагнер", прихильник нацистів Дмитро Утікін.

Також є кілька версій падіння бізнес джету у Росії, серед яких: повітряне судно збила російська ППО та всередині літака могла бути вибухівка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓ Пригожина вбили? 10 людей загинуло! В РФ розбився приватний літак

Нагадаємо, у РФ розбився літак, який міг належати Пригожину.

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