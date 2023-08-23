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Росіяни скаржаться на атаку БПЛА біля аеродрому "Шайковка"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни скаржаться на атаку БПЛА біля аеродрому "Шайковка"

Аеродром "Шайковка" / Ілюстративне фото

Російська влада традиційно переконує, що дрони були збиті.

У Калузькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників 23 серпня і збиття дронів поблизу села Шайковка, що неподалік від військового аеродрому.

Про це губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив у Мережі.

"Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайковка, силами ППО було знищено два БПЛА", – йдеться в заяві губернатора.

Шапша також повідомив про відсутність постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, 21 серпня дрони атакували аеродром "Шайковка" і пошкодили два російські бомбардувальники. За даними ЗМІ із посиланням на джерела українській військовій розвідці, атаку влаштували диверсанти ГУР.

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Дата публікації
Перегляди
755
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