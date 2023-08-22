Атаки по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" влаштували дрони ГУР – ЗМІ

Так, за кілька днів українській розвідці вдалося знищити один та пошкодити чотири російських бомбардувальники.

Координовані ГУР Міноборони України групи диверсантів за останні кілька днів знищили п’ять російських літаків. Серед них – стратегічні бомбардувальники, які атакували ракетами Україну.

Про це повідомляє NV із посиланням на джерело в українській військовій розвідці.

За даними джерел видання, вранці 19 серпня агенти, які співпрацюють із ГУР, влаштували атаку безпілотниками по російському військовому аеродрому у Сольцях Новгородської області. Вдалося знищити бомбардувальник Ту-22 М3, а також пошкодити ще два літаки.

Окрім того, диверсанти ГУР вранці 21 серпня атакували дронами аеродром "Шайковка" в Калузькій області РФ. На летовищі були пошкоджені ще два російські бомбардувальники.

"Ці операції з дронами координуються ГУР та нанесли чутливі втрати ворогу у військовій авіації. Та й головне, що таких літаків (Ту-22 М3 – ред.) у країні-агресорі вже не виробляють", – зауважило джерело в українській розвідці.

До слова, експерт з безпілотної авіації Павло Кащук висловив думку, що безпілотник, який атакував аеродром "Сольці", запускався із території Росії.

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