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Атаки по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" устроили дроны ГУР – СМИ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Атаки по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" устроили дроны ГУР – СМИ

Охваченный огнем бомбардировщик на аэродроме "Сольцы"/Фото из открытых источников

Так, за несколько дней украинской разведке удалось уничтожить один и повредить четыре российских бомбардировщика.

Координированные ГУР Минобороны Украины группы диверсантов за последние несколько дней уничтожили пять российских самолетов. Среди них – стратегические бомбардировщики, атаковавшие ракетами Украину.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

По данным источников издания, утром 19 августа сотрудничающие с ГУР агенты устроили атаку беспилотниками по российскому военному аэродрому в Сольцах Новгородской области. Удалось уничтожить бомбардировщик Ту-22 М3, а также повредить еще два самолета.

Кроме того, диверсанты ГУР утром 21 августа атаковали дронами аэродром "Шайковка" в Калужской области РФ. На аэродроме были повреждены еще два российских бомбардировщика.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов (Ту-22 М3 – ред.) в стране-агрессоре уже не производят", – отметил источник в украинской разведке.

К слову, эксперт по беспилотной авиации Павел Кащук выразил мнение, что атакующий аэродром "Сольцы" беспилотник запускался с территории России.

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Дата публикации
Просмотры
3595
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