Ночью Москву атаковали беспилотники: аэропорты прекратили работу (видео)

В столице страны-агрессоры городе Москва ночью, 22 августа, раздались взрывы.

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Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что звуки взрывов были слышны в московском районе Строгино и в городе Красногорске в Подмосковье.

Также в сети опубликованы кадры последствий взрывов.

Сообщается, что в Красногорске силы ПВО сбили беспилотник, в результате взрыва в одной из многоэтажек вылетели окна.

Кроме того, московские аэропорты Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковёр", они временно прекратили работу.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 августа Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская пропагандистка Маргарита Симонян пожаловалась, что на соседней улице упал беспилотник.

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