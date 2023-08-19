Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника на Москву

Неизвестный БПЛА упал на северо-западной окраине российской столицы, в 20 километрах от центра Москвы.

В субботу, 19 августа, в военном ведомстве государства-агрессорки заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа, который якобы должен был нанести удар по объектам на территории столицы России или в Подмосковье.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что полет беспилотника был прерван с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он упал вблизи Путилково в Подмосковье — населенного пункта в 20 км от центра российской столицы.

Надо заметить, что Путилково расположено на северо-запад от Москвы, до украинской границы — более 500 километров.

В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений в результате падения беспилотника не было.

Напомним, ранее в этот же день беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. Там базируются убийцы мирных украинцев, стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

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