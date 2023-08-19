Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника на Москву

Невідомий БпЛА упав на північно-західній околиці російської столиці, за 20 кілометрів від центру Москви.

У суботу, 19 серпня, у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу, який нібито повинен був завдати удару по об’єктах на території столиці Росії або в Підмосков'ї.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на інформацію Міноборони РФ.

У повідомленні йдеться, що політ безпілотника було перервано за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, внаслідок чого він упав поблизу Путилково в Підмосков’ї — населеного пункту за 20 км від центру російської столиці.

Треба зауважити, що Путилково розташоване на північний захід від Москви, до українського кордону — понад 500 кілометрів.

У Міноборони РФ запевняють, що постраждалих та руйнувань внаслідок падіння безпілотника не було.

Нагадаємо, раніше цього ж дні безпілотник завдав удару по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області РФ. Там базуються вбивці мирних українців, стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

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