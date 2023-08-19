Удар авіабомбою по казармі з "мобіками" РФ на Донеччині – потужне відео

ЗСУ "відмінусували" казарму з мобілізованими окупантами на Донеччині.
У Мережі показали кадри удару, ймовірно, керованою авіабомбою JDAM по розташуванням солдатів російської армії в Донецькій області. За попередніми даними, у будівлі перебували мобілізовані росіяни із Сибіру.
Відео у Telegram опублікував журналіст Денис Казанський.
"Відео слід показувати в Росії напередодні чергової хвилі мобілізації, щоб майбутні мобіки розуміли, що на них чекає. В Україні їх так само поселять в одній будівлі і колективно підставлять під високоточну західну зброю", - прокоментував журналіст.
Нагадаємо, дрон завдав удару по військовому аеродрому в Новгородській області РФ – пошкоджено літак.
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