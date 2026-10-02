"Ситуація погіршується": російські Z-воєнкори панікують через просування ЗСУ в районі Слов'янська

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Успішні контрнаступальні дії Збройних сил України в районі Лимана — так звана «Операція Вівальді» — суттєво ускладнюють наміри російських окупантів атакувати Слов’янськ зі сходу та зривають глобальний задум ворога щодо оточення ключових міст Донеччини.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Паніка серед Z-патріотів

Російські воєнкори висловлюють серйозне занепокоєння через ситуацію під Лиманом. За їхніми даними, українські сили регулярно контратакують від Озерного в напрямку Кривої Луки, що свідчить про спроби або вже фактичне форсування річки Сіверський Донець.

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Пов’язані з Кремлем блогери констатують, що становище військ РФ погіршується не лише під Лиманом, а й безпосередньо на Слов’янському напрямку:

ЗСУ закріпилися біля Діброви та Озерного й намагаються атакувати позиції окупантів біля Піскунівки та Кривої Луки з півночі.

Українські підрозділи поступово просуваються, щоб відрізати росіянам доступ до Миколаївки (західніше Слов’янська) з боку Рай-Олександрівки.

За каналом Сіверський Донець — Донбас ситуація для РФ також загострюється: ЗСУ контратакують біля Юрківки, Малинівки та Тихонівки (східніше Краматорська).

Збільшення активності українських дронів з району Лимана змушує командування РФ реорганізовувати логістику та знижувати темпи наступальних дій на Слов’янськ і Краматорськ.

Плацдарм для великого наступу

Українські військові натякають, що поточні успіхи — це лише початок. Начальник штабу батальйону безпілотних систем, який працює на Слов’янському напрямку, повідомив, що ЗСУ завершують формування важливої позиції, яка стане основою для майбутніх масштабніших операцій. За його словами, «Операція Вівальді» незабаром принесе ще помітніші зміни на фронті.

Військовий оглядач Костянтин Машовець також зазначає, що ліквідація російського виступу в районі Лимана під час «Операції Вівальді» остаточно підірве наступальний потенціал ворога на схід від Слов’янська.

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Руйнування планів російського командування

В ISW наголошують: «Операція Вівальді» повністю зруйнувала плани російського командування щодо широкого охоплення «поясу фортець» з боку Лимана та Добропілля. Подальші контратаки ЗСУ під Лиманом матимуть каскадний ефект, який продовжуватиме блокувати просування РФ на Слов’янськ.

Раніше ми писали про те, що Путін різко змінив плани щодо війни в Україні і діє за новою тактикою. Через успіхи ЗСУ на полі бою Кремль переглянув свою початкову стратегію перемоги та передчасно розпочав масовані удари по енергетиці, аби зневірити українців і примусити Київ до капітуляції.

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