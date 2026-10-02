"Небезпечний новий флот": Британія попередила про ще один план Путіна в Арктиці

Росія розширює «тіньовий флот» / © Associated Press

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У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Москва намагається сформувати новий небезпечний «тіньовий флот», аби обійти запроваджені санкції. За даними відомства, Путін розширює кількість цивільних суден, які незаконно перевозять паливо для фінансування повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє The Telegraph.

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РФ розбудовує новий «тіньовий флот» задля обходу санкцій

Цьогоріч росіяни ввели в експлуатацію щонайменше два нові 300-метрові танкери для перевезення скрапленого природного газу через Арктику. Водночас Кремль, як припускають, реквізував ще низку суден задля поповнення свого «тіньового флоту».

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Про наміри розширення цієї флотилії британський уряд оголосив у четвер під час оприлюднення чергового пакету санкцій проти РФ.

«Російська держава намагається створити небезпечний новий "тіньовий флот", щоб обійти санкції та зберегти доходи від експорту газу. Сьогоднішній пакет санкцій спрямований проти низки суден, придбаних для забезпечення цієї мети, зокрема й тих, що були введені в експлуатацію лише в липні цього року», — заявили у МЗС.

Під нові обмеження потрапили ще вісім суден. Серед них — новітні російські СПГ-танкери під прапором РФ «Алексей Косыгин» та «Константин Посьет». Ці судна водотоннажністю 127 555 тонн, збудовані РФ, експлуатуються від початку року.

Обидва спроєктовані для проходження крізь кригу завтовшки до двох метрів, що свідчить про те, що ці танкери можуть використовуватися в межах експансії РФ до Арктики та Крайньої Півночі.

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За даними Marine Traffic, у середу судно «Константин Посьет» залишило колишню радянську базу підводних човнів на Камчатці на Далекому Сході Росії. Друге судно «Алексей Косыгин» чекає на швартування біля острова Чанту в Східнокитайському морі.

Третє подібне судно «Петр Столыпин» також поповнило флот цьогоріч і потрапило під санкції разом із танкерами «Портовый», «Чайво», «Авача», «Bebek-E» та судном для перевезення екіпажу «Galle Energy» під прапором Шрі-Ланки.

Попри санкції РФ неодноразово звинувачували в обході заборон на транспортування. У морях помічали російські судна з нез’ясованими власниками та сумнівним страхуванням.

Наразі під санкціями ЄС перебуває близько 670 суден, яким заборонено заходити до європейських портів. Велика Британія зі свого боку заблокувала вже орієнтовно 600 танкерів.

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Останній пакет санкцій Великої Британії проти РФ містить також обмеження щодо восьми осіб, причетних до свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження з українськими цивільними громадянами, зокрема, щодо чинного співробітника ФСБ Росії.

Крім того, під санкції потрапили ще семеро фігурантів, відповідальних за ідеологічне оброблення та мілітаризацію українських дітей. За даними уряду Великої Британії, санкції вже позбавили РФ майже 500 мільярдів доларів США.

Санкції проти РФ: останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс доручив державним органам розпочати процедуру запровадження національних санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Таке рішення стало реакцією Вільнюса на компроміс країн ЄС від 22 вересня, за яким санкції подовжили для майже 3000 осіб та організацій, але обох бізнесменів виключили зі списку.

Литовський уряд публічно виступав проти цього виключення, наголошуючи, що подібні кроки послаблюють довіру до санкційної політики Євросоюзу, а пов’язані з Кремлем олігархи є частиною російської військової машини.

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