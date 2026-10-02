"Опасный новый флот": Британия предупредила о еще одном плане Путина в Арктике

Россия расширяет «теневой флот» / © Associated Press

Реклама

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Москва пытается сформировать новый опасный «теневой флот», чтобы обойти введенные санкции. По данным ведомства, Путин расширяет количество гражданских судов, которые незаконно перевозят топливо для финансирования полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама

РФ строит новый «теневой флот» для обхода санкций

В этом году россияне ввели в эксплуатацию по меньшей мере два новых 300-метровых танкера для перевозки сжиженного природного газа через Арктику. В то же время Кремль, как предполагают, реквизировал еще ряд судов для пополнения своего «теневого флота».

Реклама

О намерениях расширения этой флотилии британское правительство объявило в четверг во время опубликования очередного пакета санкций против РФ.

«Российское государство пытается создать опасный новый "теневой флот", чтобы обойти санкции и сохранить доходы от экспорта газа. Сегодняшний пакет санкций направлен против ряда судов, приобретенных для обеспечения этой цели, в том числе и введенных в эксплуатацию в июле этого года», — заявили в МИД.

Под новые ограничения попали еще восемь судов. Среди них новейшие российские СПГ-танкеры под флагом РФ «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет». Эти суда водоизмещением 127 555 тонн, построенные в РФ, эксплуатируются с начала года.

Оба спроектированы для прохождения сквозь лед толщиной до двух метров, что свидетельствует о том, что эти танкеры могут использоваться в пределах экспансии РФ в Арктике и на Крайнем Севере.

Реклама

По данным Marine Traffic, в среду судно «Константин Посьет» покинуло бывшую советскую базу подлодок на Камчатке на Дальнем Востоке России. Второе судно «Алексей Косыгин» ожидает швартовки у острова Чанту в Восточнокитайском море.

Третье подобное судно «Пётр Столыпин» также пополнило флот и попало под санкции вместе с танкерами «Портовый», «Чайво», «Авача», «Bebek-E» и судном для перевозки экипажа «Galle Energy» под флагом Шри-Ланки.

Несмотря на санкции, РФ неоднократно обвинялась в обходе запретов на транспортировку. В морях замечали российские суда с невыясненными владельцами и сомнительным страхованием.

Сейчас под санкциями ЕС находится около 670 судов, которым запрещено заходить в европейские порты. Великобритания со своей стороны заблокировала уже ориентировочно 600 танкеров.

Реклама

Последний пакет санкций Великобритании против РФ содержит также ограничения в отношении восьми человек, причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с украинскими гражданскими, в частности, в отношении действующего сотрудника ФСБ России.

Кроме того, под санкции попали еще семь фигурантов, ответственных за идеологическую обработку и милитаризацию украинских детей. По данным правительства Великобритании, санкции уже лишили РФ почти 500 миллиардов долларов США.

Санкции против РФ: последние новости

Напомним, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс поручил государственным органам начать процедуру введения национальных санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Такое решение стало реакцией Вильнюса на компромисс стран ЕС от 22 сентября, по которому санкции продлили почти для 3000 человек и организаций, но обоих бизнесменов исключили из списка.

Литовское правительство публично выступало против этого исключения, отмечая, что подобные шаги ослабляют доверие к санкционной политике Евросоюза, а связанные с Кремлем олигархи являются частью российской военной машины.

Новости партнеров

Новости партнеров