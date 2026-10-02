Дроны устроили "Армагеддон": в России горит крупнейшее хранилище нефти в Европе — фото

Дым в Саморе после атаки 2 октября / © из соцсетей

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В Самаре после ночных взрывов горит линейная производственно-диспетчерская станция «Самара». Это крупнейшее хранилище нефти в Европе, куда сходятся четыре магистральных нефтепровода.

Об этом сообщил телеграм-канал Astra.

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По данным паблика на основе анализа открытых данных, вероятной целью ночной атаки на Самару могла быть линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Самара», входящая в систему «Транснефть». Это самый большой в Европе резервуарный парк для хранения нефти.

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После взрывов в Сети распространились кадры, на которых, как утверждается, виден пожар на территории станции.

Пожар на ЛПДС «Самара» после атаки (5 фото) © ASTRA © ASTRA © ASTRA © ASTRA © ASTRA

Местные власти не комментировали информацию о пожаре на станции. В то же время, мэр Самары Иван Носков сообщил о временном прекращении работы наземного общественного транспорта. По его словам, метро использовали как укрытие.

Позже Носков заявил о возобновлении движения общественного транспорта после отмены ракетной опасности. В то же время, угроза атаки беспилотников в городе, по его словам, все еще сохранялась.

Что известно о ЛПДС «Самара»

Площадь территории станции превышает 216 га. На ней размещен 71 резервуар с общей емкостью более 1,6 млн кубометров нефти.

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На территории функционируют две нефтеперекачивающие станции — «Самара-1» и «Самара-2», а также отдельный объект для смешивания нефти.

Через ЛПДС «Самара» проходят четыре магистральных нефтепровода: Альметьевск — Куйбышев, Калтасинский — Куйбышев, Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Гурьев — Куйбышев. Таким образом, нефть поступает на станцию из Западной Сибири, Татарстана, Оренбургской области и Казахстана.

Напомним, в ночь на 2 октября российские города Волгоград, Самара и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. В Самаре раздался взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперекачивающей станции «Самара-1». В Волгограде зафиксировано попадание в промышленную зону в районе НПЗ и завода «Каустик», а также падение обломков на жилой дом. В Энгельсе также раздавались взрывы, последствия уточняются.

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Напомним, седьмой по объемам переработки в РФ Пермский НПЗ остановил работу 25 сентября после атаки украинских беспилотников. По данным Reuters, на предприятии вспыхнул пожар, повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки, а сроки восстановления неизвестны.

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Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе в Московской области раздалась серия мощных взрывов, в результате чего полностью рухнул цех и, по предварительным данным, погибли семь работников. Завод производит боеприпасы, взрывчатку и термобарические боевые части для беспилотников Shahed.

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