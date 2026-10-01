Путин ответил на предложения по взаимному прекращению ударов между Украиной и РФ

Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве, четверг, 1 октября 2026 года / © Associated Press

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Российский диктатор Путин в очередной раз отверг предложения по взаимному прекращению ударов между Украиной и Россией.

Об этом диктатор сказал на заседании так называемого дискуссионного клуба «Валдай», сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Глава Кремля цинично назвал «бессмысленным» предложение о прекращении ударов по судам в украинских портах в ответ на остановку ударов по российским НПЗ.

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«Нам говорят: „Давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят“. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, и поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в США. У нас станет больше. Нам и так хватает дизельки», — заявил российский диктатор.

При этом он посетовал, что на мировые рынки российские нефть и дизель не попадут, потому что действуют санкции.

«Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что выглядит нелепо просто», — говорит диктатор.

Диктатор оправдывается, что удары по НПЗ России незначительны.

Путин убавил, что РФ якобы потеряла всего около 1% ВВП от ударов Вооруженных сил Украины по российским НПЗ.

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«Начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель — нанести вред нашей экономике. Достигли цели частично, потому что, по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли… Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Теперь у них фактически, по собственному признанию, нет металлургической промышленности», — сказал диктатор.

Путин снова жалуется на «коллективный Запад» и угрожает ударом

Путин снова лживо заверил, что война в Украине якобы является «агрессией коллективного Запада против России».

«Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза», — сказал он.

Также Путин намекнул, что может нанести удар по союзникам Украины, поставляющим нашему государству оружие и боеприпасы.

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«Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны ясно для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И, конечно, вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда эти угрозы идут. Мы внимательно за этим следуем», — пригрозил диктатор.

Напомним, российский диктатор Путин на «Валдае» заговорил о новом мировом порядке.

Также он пригрозил Западу ядерным оружием, если НАТО решит изолировать Калининградский анклав.

Ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора попросил президента Украины Владимира Зеленского «притормозить» удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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