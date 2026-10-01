"Должно выстрелить": Путин снова пригрозил Западу ядерным оружием

Владимир Путин / © Associated Press

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Глава Кремля Владимир Путин выдал новую порцию угроз в адрес Запада, заявив об отсутствии гарантий по неиспользованию ядерного оружия и о быстром наступлении «точки невозврата».

Об этом российский диктатор сказал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», сообщают пропагандистские ресурсы РФ.

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Выступая с очередными запугиваниями, Путин отметил, что политика эскалации и санкций не бывает односторонней, а на любые шаги будет следовать зеркальный ответ.

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«Момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех», — заявил глава Кремля.

Намекая на возможные ядерные эскалации, диктатор использовал известную метафору.

«Если ружье висит на сцене, то в конце концов оно должно выстрелить», — подчеркнул он, добавив, что гарантий сдерживания ядерных государств от применения такого оружия сейчас нет.

Далее Путин высказал мнение, что вооруженные противостояния якобы являются «неотъемлемой частью существования человечества», поэтому стоит поднять вопрос о правилах их ведения.

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При этом он выдал очередное циничное заявление о деятельности захватнической армии РФ. По его словам, российские военные при выполнении задач якобы всегда руководствуются «неизменностью гуманитарных норм», что полностью противоречит реальным военным преступлениям России.

Заявления Путина о ядерном оружии — последние новости

Напомним, ранее Россия предупредила НАТО о готовности применить ядерное оружие, если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ.

Впоследствии представитель российского диктатора Владимира Путина утверждал, что Москва якобы слышит все заявления, звучащие по поводу Калининграда. Песков заявил, что предупреждение России о последствиях возможных попыток Калининградской блокады — это не конфронтационное заявление.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что человечество близится к «решающему моменту» из-за масштабных геополитических трансформаций.

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К слову, Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины и заявил, что Россия якобы была вынуждена взяться за оружие.

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