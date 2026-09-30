Кремль снова угрожает "ядеркой": Россия предупредила НАТО о высоких рисках конфликта

В Кремле вновь угрожают НАТО ядерным оружием

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Россия предупредила НАТО о готовности применить ядерное оружие, если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ. Москва заявила, что действия НАТО якобы создают «высокие риски» прямого вооруженного конфликта, а возможное противостояние может включать удары по центрам принятия решений в государствах-членах Альянса.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с дипломатическим документом, направленным Россией в НАТО.

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В российской дипломатической ноте НАТО обвиняется в «опасном и безрассудном курсе», который, по утверждению Москвы, может привести к прямому вооруженному столкновению.

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Россия отдельно пригрозила применением ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область.

В документе говорится, что Москва готова задействовать «весь имеющийся в ее распоряжении арсенал сил и средств, включая ядерное оружие», для защиты своей территории. При этом российская сторона также упомянула о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений в странах НАТО «с самого начала» потенциального конфликта.

В обращении к Альянсу Москва в очередной раз связала возможное применение ядерного оружия с ситуацией вокруг Украины и отношениями со странами Запада.

В чем специфика Калининграда

Калининградская область — это российский эксклав на Балтийском море, не имеющий сухопутной границы с основной территорией России. Регион расположен между Польшей и Литвой — двумя государствами-членами НАТО.

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Reuters отмечает, что Калининград является сильно милитаризованной территорией. Именно его географическое положение делает регион важным элементом безопасности Балтийского моря и одним из наиболее чувствительных вопросов в отношениях между Россией и НАТО.

Москва утверждает, что в последнее время НАТО активизирует военную деятельность вблизи Калининграда, в частности проводит учения и отрабатывает сценарии, связанные с этим регионом.

За последние три дня российские дипломатические представительства как минимум в трех европейских странах также обнародовали заявления с обвинениями в адрес НАТО в связи с военными учениями и планами, касающимися Калининграда. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такие дипломатические сигналы предупреждением «горячим головам в Европе».

НАТО отвергло обвинения Москвы

В письменном ответе, который также поступил агентству Reuters, НАТО заявило, что является оборонительным альянсом и не рассматривает свои учения или другие мероприятия как угрозу российской территории.

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«Никакие учения или мероприятия НАТО не представляют угрозы для территории Российской Федерации», — говорится в ответе Альянса.

НАТО также призвало Россию прекратить полномасштабное вторжение в Украину, воздерживаться от действий, которые Альянс называет безрассудными по отношению к своим членам, и прекратить ядерную риторику.

Риск неверных расчетов

Николай Соков, аналитик по вопросам ядерного оружия из Вены и бывший российский дипломат, заявил агентству Reuters, что странам Запада становится все сложнее усиливать поддержку Украины, не вступая в прямую конфронтацию с Москвой.

По его мнению, предупреждение со стороны России может свидетельствовать об укреплении позиций представителей российского руководства, выступающих за более жесткую реакцию на действия Запада.

Среди факторов, которые Москва может рассматривать как провокационные, Соков назвал поставки оружия Украине, новые санкции против России, перехват российских судов, регулярные военные учения и разведывательные полеты вблизи Калининграда.

По его словам, Россия может ожидать дальнейших действий, в том числе сценария блокады Балтийского моря. Соков подчеркнул, что такое развитие событий создает риск «взаимной ошибки в расчетах».

Реакция Европы на угрозы Москвы

Дипломат НАТО заявил агентству Reuters, что российский документ является очередной попыткой запугать европейские страны, при этом он назвал ответ Альянса твердым и ответственным.

По его словам, НАТО тем самым подтверждает, что угрозы со стороны России не изменят позицию Альянса в отношении поддержки Украины.

Высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства, комментируя российскую ноту, отметил, что столь прямые угрозы со стороны Москвы напоминают период Холодной войны.

«Впервые со времен Холодной войны Россия так нам угрожает. Так что это серьезно», — сказал он, как сообщает Reuters.

Напомним, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предоставило европейским странам анализ, в котором говорится о потенциальной угрозе российских ударов с использованием дронов, которые могут запускаться из района Средиземного моря.

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