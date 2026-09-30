Елена Мозговая показала 11-летнюю дочь-красавицу от Аксельрода и похвасталась ее особенным талантом

Елена Мозговая с дочерью от Дэвида Аксельрода / © facebook.com/mozgovaolena74

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Украинский продюсер Елена Мозговая похвасталась особенным талантом 11-летней дочери от мужа певца Дэвида Аксельрода.

В своем Facebook знаменитость опубликовала новое фото Соломии. Девочка позировала в очках, спортивном наряде и с распущенными волосами. На фото можно заметить, как сейчас выглядит дочь звездных супругов и как она изменилась.

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Вместе с тем Елена Мозговая похвасталась особенным талантом Соломии. К слову, у дочери продюсера и исполнителя есть способность к рисованию. Знаменитость показала новую картину, созданную дочерью. Соломия изобразила локацию с пляжного курорта Лидо ди Езоло, что в Италии. Как отметила Елена Мозговая, это именно то место, в которое хочется возвращаться снова и снова.

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«Мое солнышко нарисовала то место, которое хочется запомнить и куда планируем вернуться — Лидо ди Езоло», — поделилась Елена Мозговая.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода

Пользователи не обошли вниманием новый пост продюсера. Они отметили, что у Соломии действительно талант, а каждая ее картина становится все лучше и лучше: «талантливая красавица», «невероятно красиво, Соля молодец», «картина очень красивая и колоритная, она нарисовала свои впечатления от путешествия».

Напомним, недавно старшая дочь Елены Мозговой показала редкое фото со своей невестой. Также Зоя призналась, сколько на самом деле находится в отношениях с избранницей.

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