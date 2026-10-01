У Путина внезапно дали заднюю после "ядерной" истерики из-за Калининграда: новое заявление Кремля

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Предупреждение России о последствиях возможных попыток Калининградской блокады — это не конфронтационное заявление.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут пропандисты.

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По его словам, «Калининград является неотъемлемой частью РФ, поэтому страна будет обеспечивать его безопасность в соответствии со своим законодательством».

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«Знаете, эти упомянутые письма и публикации, наверное, не следует воспринимать как конфронтационные заявления. Скорее, давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую также все восприняли, в большинстве своем восприняли на Западе как открытую речь о разговоре, но она такой не была. Напротив, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал растущие противоречия и те предпосылки конфронтации, которые он видел», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что это заявление было сделано на фоне продолжения процесса достаточно быстрой милитаризации Европы и европейских государств.

«Кроме того, большинство этих европейских государств принимает непосредственное участие в войне в Украине, на стороне Украины. Они снабжают им своих военных инструкторов, они снабжают и вооружение, и амуницию, и боеприпасы. Разумеется, если вы участвуете в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий», — добавил он.

Путин угрожает НАТО ядерным оружием — последние новости

Агентство Reuters сообщило, что НАТО получило от России дипломатическое предупреждение о возможности применения всего доступного арсенала, включая ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининград. В НАТО заявили, что никакие учения или меры Альянса не представляют угрозы для территории РФ.

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Накануне российские ядерные угрозы прозвучали еще после британской телепрограммы, где был смоделирован вымышленный сценарий войны РФ с НАТО. В нем говорилось об ответных ударах по Мурманску и Калининграду, после чего Москва пригрозила ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не видит непосредственной угрозы своей территории после новых ядерных угроз России.

«Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это серьезно. Но, конечно, мы должны ответить и дать четко понять, что НАТО — это оборонный альянс», — сказал генсек Альянса.

Накануне президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территории страны может быть размещено ядерное оружие, если НАТО примет соответствующее решение и возникнет необходимость.

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«В наших законах нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии», — сказал он.

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