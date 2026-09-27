Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что Россия ценит приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), который состоится в США. В то же время в Москве призывают не делать преждевременных выводов о возможной поездке российского президента.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков для пропагандистских росСМИ.

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«Шаг, который мы ценим, — сам факт того, что Путина именно так пригласили на „двадцатку“. Мы благодарны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно», — сказал Песков.

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По его словам, решение об участии Путина в саммите пока не принято. В Кремле отметили, что при принятии решения будут учитываться все обстоятельства.

В то же время Песков заявил, что Россия в любом случае будет активно участвовать в работе G20.

Что известно о приглашении

23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио в ходе Генеральной ассамблеи ООН объявил, что Соединенные Штаты приглашают Владимира Путина принять участие в саммите G20.

Встреча «Группы двадцати» запланирована на декабрь в Майами.

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Известно, что президент США Дональд Трамп официально пригласил российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит G20 во Флориде, невзирая на масштабную гибридную войну РФ против стран НАТО.

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