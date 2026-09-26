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Грузия — Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги наций
Команда Андреа Мальдеры попытается одержать вторую подряд победу на старте нового розыгрыша Лиги наций.
В понедельник, 28 сентября, сборная Украины по футболу посоревнуется против команды Грузии в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Поединок состоится в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Новый сезон Лиги наций сборная Украины проводит в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 стали Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. "Сине-желтые" сыграют по два матча против каждого из соперников — дома и на выезде.
В стартовом туре сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).
Перед матчем с Украиной сборная Грузии сменила главного тренера — вместо Вилли Саньоля команду возглавил наставник грузинской "молодежки" Рамаз Сванадзе.
Где смотреть матч Грузия — Украина
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.
Прогноз букмекеров на матч Грузия — Украина
Букмекеры не смогли определить явного фаворита грядущего матча. На победу Украины можно поставить с коэффициентом 2,67. Ничья — 3,14. Выигрыш Грузии — 2,72.
После выездного поединка с Грузией сборную Украины во время текущей международной паузы ждут еще два матча Лиги наций: номинально домашние игры против Северной Ирландии (2 октября) и Венгрии (5 октября), которые из-за войны с российскими оккупантами состоятся в словацкой Трнаве.
Заключительные матчи группового раунда Лиги наций подопечные Андреа Мальдеры сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.