Грузия — Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Грузия — Украина / © Associated Press

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В понедельник, 28 сентября, сборная Украины по футболу посоревнуется против команды Грузии в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок состоится в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Новый сезон Лиги наций сборная Украины проводит в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 стали Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. "Сине-желтые" сыграют по два матча против каждого из соперников — дома и на выезде.

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В стартовом туре сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).

Перед матчем с Украиной сборная Грузии сменила главного тренера — вместо Вилли Саньоля команду возглавил наставник грузинской "молодежки" Рамаз Сванадзе.

Где смотреть матч Грузия — Украина

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.

Прогноз букмекеров на матч Грузия — Украина

Букмекеры не смогли определить явного фаворита грядущего матча. На победу Украины можно поставить с коэффициентом 2,67. Ничья — 3,14. Выигрыш Грузии — 2,72.

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После выездного поединка с Грузией сборную Украины во время текущей международной паузы ждут еще два матча Лиги наций: номинально домашние игры против Северной Ирландии (2 октября) и Венгрии (5 октября), которые из-за войны с российскими оккупантами состоятся в словацкой Трнаве.

Заключительные матчи группового раунда Лиги наций подопечные Андреа Мальдеры сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

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Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.

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