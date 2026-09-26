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Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче Лиги наций против Венгрии
Награду "Лев матча" получил Даниил Сикан.
Форвард сборной Украины Даниил Сикан признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча первого тура Лиги наций-2026/27 против Венгрии.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Сикан получил награду "Лев матча", имея 33% голосов болельщиков.
Именно Даниил забил победный гол в поединке против венгров, на 42-й минуте ударом головой замкнув подачу Георгия Судакова с левого фланга.
Отметим, что это был первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.
В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).
В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые после травмы колена сыграл за немецкий клуб.