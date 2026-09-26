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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче Лиги наций против Венгрии

Награду "Лев матча" получил Даниил Сикан.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Победный гол Даниила Сикана, Венгрия — Украина

Победный гол Даниила Сикана, Венгрия — Украина / © Associated Press

Форвард сборной Украины Даниил Сикан признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча первого тура Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Сикан получил награду "Лев матча", имея 33% голосов болельщиков.

Именно Даниил забил победный гол в поединке против венгров, на 42-й минуте ударом головой замкнув подачу Георгия Судакова с левого фланга.

Отметим, что это был первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые после травмы колена сыграл за немецкий клуб.

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