Назван лучший игрок сборной Украины в победном матче Лиги наций против Венгрии

Победный гол Даниила Сикана, Венгрия — Украина / © Associated Press

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Форвард сборной Украины Даниил Сикан признан лучшим игроком "сине-желтых" по итогам матча первого тура Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Сикан получил награду "Лев матча", имея 33% голосов болельщиков.

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Именно Даниил забил победный гол в поединке против венгров, на 42-й минуте ударом головой замкнув подачу Георгия Судакова с левого фланга.

Отметим, что это был первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые после травмы колена сыграл за немецкий клуб.

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