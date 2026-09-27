Скрытое государство, которое Россия строит внутри Украины: что происходит на оккупированных территориях

Путин / © Associated Press

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Россия постепенно создает на оккупированных территориях Украины свою систему управления, которая должна надолго привязать захваченные земли к РФ. Речь идет не только о военном контроле, но и о перестройке повседневной жизни украинцев по российским правилам.

Об этом пишет The Atlantic.

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На оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российские структуры заменяют украинские институты. Людей вынуждают получать российские паспорта, без которых могут возникать проблемы с получением пенсий, работы, социальных выплат и образования. Российские документы также необходимы для оформления SIM-карт у местных операторов.

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По словам авторов материала, Москва также устанавливает контроль над украинской недвижимостью. Дома выехавших из оккупации людей могут признавать бесхозными, после чего их конфискуют.

Паспорта, конфискация имущества и российские школы: РФ перестраивает оккупированные территории

С 2024 года российские власти конфисковали или определили для конфискации не менее 34 тысяч объектов недвижимости украинских граждан.

Параллельно Россия перестраивает экономику оккупированных территорий под свои нужды. Около 90% промышленных объектов, по приведенным The Atlantic данным, закрыты или перепрофилированы. Часть предприятий используется для российского оборонного производства, а через оккупированные порты и другую инфраструктуру РФ вывозит украинские ресурсы.

Отдельное направление — дети. На оккупированных территориях находится около 1,6 млн. украинских детей. Россия переводит их на собственные обучающие программы, ограничивает использование украинского языка и расширяет военно-патриотические организации. Детей обучают, в частности, обращению с оружием, управлению дронами и тактической медицине.

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The Atlantic отмечает, что Москва параллельно ограничивает украинское информационное пространство и усиливает репрессивный контроль. По данным ООН, с февраля 2022 года по август 2025-го российские оккупационные силы задержали около 15 тысяч гражданских, хотя реальное количество может быть значительно больше.

Авторы называют этот процесс созданием «скрытого государства внутри Украины». Для Кремля она должна стать основой закрепления оккупации, тогда как для Украины ее существование будет означать дополнительные трудности с восстановлением государственных институций, возвращением имущества и реинтеграцией людей даже в случае возвращения контроля над территориями.

Путин морит голодом целый украинский город

Напомним, город Олешки, находящийся под оккупацией РФ с 2022-го, превратились в «ад на земле». Тысячи местных жителей страдают от голода, а сотни людей, пытающихся скрыться из-за заминированных территорий, погибают.

Переселенцы, которые поддерживают связь с оставшимися в оккупации, купить продукты в городе почти невозможно. Привычная торговля практически остановилась, а на стихийных рынках, являвшихся единственным источником свежей продукции, купить продукты почти невозможно. Можно только выменять.

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