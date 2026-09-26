"Нельзя заставить РФ потерять лицо": кандидат в президенты Франции "влип" в скандал из-за позиции относительно Украины

Жан-Люк Меланшон / © Associated Press

Реклама

Заявления по поводу войны России против Украины обернулись волной критики для лидера французской леворадикальной партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жана-Люка Меланшона, который планирует соревноваться за пост президента в 2027 году.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

Реклама

23 сентября во время предвыборной пресс-конференции Меланшон заявил, что усиление «угрозы со стороны России» может быть связано с украинскими ударами вглубь российской территории. В то же время, политик подчеркнул, что не оправдывает Россию и не пытается избегать противостояния с ней.

Реклама

Такие слова вызвали резкую реакцию французских политиков, в частности, представителей левого лагеря. Кандидатка от «зеленых» Марин Тонделье заявила, что Украина является демократией, которая подверглась нападению еще в 2014 году, а отождествление агрессора и жертвы неприемлемо. Центристский кандидат Рафаэль Глюксман также подчеркнул: «Мир — это не покорение тирану, начинающему войны».

Автор материала отмечает, что позиция Меланшона фактически ставит его среди кандидатов, чьи заявления по поводу войны ближайшие к риторике Кремля. Наряду с ним в этом контексте оказался кандидат от Коммунистической партии Фабьен Руссель. В то же время даже ультраправая Марин Ле Пен недавно выступила с жесткой критикой Москвы, обвинив Кремль в эскалации.

24 сентября во время дебатов Меланшон попытался снизить негативный эффект от своих предыдущих слов. Он заявил, что намеренно спровоцировал реакцию собеседников, чтобы привлечь внимание к теме. В то же время, политик не отказался от своей позиции, хотя выразил поддержку выводу российских войск с территории Украины.

Меланшон также предложил пошаговую стратегию деэскалации, предусматривающую запрещение дальнобойных ударов.

Реклама

«Нельзя заставить россиян потерять лицо, но нельзя заставить и украинцев потерять лицо», — заявил он.

Как пишет Le Monde, таким образом, политик фактически снова поставил Россию и Украину в одинаковое положение в контексте необходимости избегать дальнейшей эскалации.

25 сентября представителям LFI пришлось публично разъяснять позицию своего лидера. Депутат Клеманс Гетте напомнила, что партия изначально осуждала российскую агрессию, но в то же время считает удары по Москве не способствующими деэскалации.

Le Monde отмечает, что эта ситуация вызывает вопрос о том, какова была бы политика Меланшона в отношении Украины в случае его прихода к власти по итогам президентских выборов в следующем году. 6 сентября глава фракции LFI в Национальном собрании Франции Матильда Пано заявила, что партия будет продолжать помощь украинцам до завершения российской агрессии. Однако в ноябре 2022 депутаты партии воздержались во время голосования за резолюцию в поддержку Украины. В марте 2024 года LFI выступила против соглашения о безопасности с Украиной.

Реклама

Отметим, что в мае 2027 года Франция будет выбирать нового президента после двух каденций Эмманюэля Макрона. По результатам опросов, лидером электоральных рейтингов является правая популистка Марин Ле Пен.

Ранее мы писали о том, что кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может поддерживать Украину финансово в прежних объемах из-за сложного состояния собственных государственных финансов.

Новости партнеров

Новости партнеров