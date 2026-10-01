НАТО подтягивает ядерку ближе к России? : в Литве сделали неожиданное заявление

Эдгар Ринкевич / © Associated Press

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На территории Латвии может быть размещено ядерное оружие, если НАТО примет соответствующее решение и возникнет необходимость.

Об этом заявил президент страны Эдгар Ринкевич, пишет Delfi.

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«В наших законах нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии», — сказал он.

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В то же время Ринкевич отметил, что в настоящее время никаких конкретных переговоров по размещению ядерного оружия в Латвии не ведется.

Путин угрожает НАТО ядерным оружием — последние новости

Агентство Reuters сообщило, что НАТО получило от России дипломатическое предупреждение о возможности применения всего доступного арсенала, включая ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининград. В НАТО заявили, что никакие учения или меры Альянса не представляют угрозы для территории РФ.

Накануне российские ядерные угрозы прозвучали еще после британской телепрограммы, где был смоделирован вымышленный сценарий войны РФ с НАТО. В нем говорилось об ответных ударах по Мурманску и Калининграду, после чего Москва пригрозила ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не видит непосредственной угрозы своей территории после новых ядерных угроз России.

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«Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это серьезно. Но, конечно, мы должны ответить и дать четко понять, что НАТО — это оборонный альянс», — сказал генсек Альянса.

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