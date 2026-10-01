"Так что не доставайся ты никому!": Фесенко ошарашил прогнозом войны в Украине осенью и зимой

Россия возобновила атаки по энергетическим объектам Киева

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Россия продолжает непрерывно атаковать дронами и баллистикой Киев, разрушая гражданскую и жилищную инфраструктуру столицы. Несмотря на заявления о возможном энергетическом перемирии, РФ возобновила удары по энергетическим объектам Киева и области. Противник, несмотря ни на что, пытается превратить жизнь в городе в ад.

Напряжение нарастает с каждым днем. Интенсивность российских атак подвергает сомнению возможность энергетического перемирия между Россией и Украиной, о котором заявлял президент США Дональд Трамп. А киевлянам советуют по возможности искать убежища на холодный период, ведь интенсивность ударов осенью и зимой будет только расти.

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Что будет происходить с войной и какая судьба переговоров об энергетическом перемирии в ближайшие месяцы, сайту ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Существует ли реальное «энергетическое перемирие»?

По словам Владимира Фесенко, никакого энергетического перемирия пока не существует, что давно подтвердили сами американцы, а Марк Рубио заявил об этом СМИ открытым текстом.

«Москва и Киев это тоже подтверждают — нет никакого энергетического перемирия. Есть только идея об этом, которая принадлежит Дональду Трампу. Это связано с его желанием снизить цену на дизель в США. Высокая цена на дизель стала отрицательным фактором для республиканцев. Это и есть главная движущая сила всех этих заявлений Трампа. У него есть желание провести переговоры и соответственно добиться для себя определенного результата. Но это ему нужно сделать до выборов в Конгресс США 3 ноября, поэтому они спешат. Однако это только идея, нет даже переговоров по этому поводу», — рассказывает ТСН.ua Владимир Фесенко.

По мнению политолога, все, что может произойти в ближайшие месяцы, — это переговоры исключительно по энергетическому и, возможно, морскому перемирию между РФ и Украиной.

«Реальными могут быть только эти две темы. Переговоров о полном прекращении боевых действий не будет. И ожидать каких-либо договоренностей об этом в ближайшие полгода нет никаких оснований. Россия желает продолжать войну. Более того, Путин делает ставку на эскалацию войны, в том числе воздушной. Поэтому если переговоры будут, то только об энергетическом перемирии, поскольку оно очень интересует американцев, и морское, потому что здесь есть интерес наш и РФ, поскольку заблокирована работа портов на Черном море и остановлен экспорт зерна — как из Украины, так и из России. А это уже беспокоит соседние страны: Турцию, прежде всего, а также арабские страны, которые традиционно покупают наше и российское зерно», — объясняет политолог.

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Почему договориться будет очень сложно?

Собственно поэтому такие переговоры могут состояться, а вот удастся ли о чем-то договориться — открытый вопрос.

«Здесь 50 на 50. Могут договориться, если Кремль решит, что нужно сделать жест доброй воли в адрес Трампа, если это будет важно для дальнейших перспектив сотрудничества с лидером США. В таком случае какие-либо достижения в этом вопросе возможны. Но подчеркиваю, что выйти на энергетическое перемирие будет очень сложно. Даже эти удары по энергетике Киева, которые возобновили россияне, свидетельствуют о следующем: это их стратегия, которая будет в дальнейшем реализовываться. И здесь вопрос — когда, как и в каких объемах. Но она будет реализовываться. Сегодняшние обстрелы это, скорее, тактический прием, чтобы повлиять на Украину», — говорит Владимир Фесенко.

Главные разногласия в позициях Киева и Москвы

Эксперт указывает на существенную разницу в подходах сторон к возможным договоренностям.

«Основной подход России и США — чтобы мы прекратили удары по российским НПЗ. И это для них главное. А наш интерес здесь гораздо шире. Помимо объектов энергетики мы хотим прекращения ударов по гражданской инфраструктуре. Эти разногласия и будут главной проблемой, если такие переговоры состоятся. Потребуются списки объектов, по которым нужно прекратить огонь, потому что согласовать абстрактное энергетическое перемирие невозможно. Оно не сработает, поэтому нужно формировать группу объектов, по которым обе стороны обязуются прекратить огонь», — отмечает политолог.

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И добавляет, что списки будут разными и, скорее всего, асимметричными, и согласовать их будет крайне трудно.

«Поэтому теоретически договориться могут: только ради Трампа россияне могут пойти на это. А могут и не договориться, потому что сделать это будет очень сложно. Интерес американцев здесь будет главной движущей силой и главным фактором, что из этого что-то может выйти», — отмечает Фесенко.

Однако существует и другая проблема. Если стороны договорятся и подпишут определенное энергетическое перемирие, возникает вопрос: что будет после 3 ноября, когда пройдут выборы в Конгресс США?

«После этой даты и у американцев, и у россиян исчезает интерес и потребность в этом энергетическом перемирии. Поэтому, к сожалению, даже если энергетическое перемирие и будет подписано, очень велика вероятность, что оно будет временным и тем самым невыгодным для нас», — говорит политолог.

Между тем в Сети распространяется информация, что именно начало ноября может стать пиком для атак россиян по энергетическим объектам Украины (свет, тепло, канализация, водоснабжение). Поэтому планы об энергетическом перемирии становятся все больше маловероятными.

«Террор украинских городов не прекратится»: чего ждать зимой

Российские обстрелы Киева будут продолжаться, и киевлянам нужно готовиться к жизни в сложных условиях всю осень и зиму.

«Так как мы живем сейчас, придется жить всю осень и зиму: террор украинских городов в ближайшее время не прекратится», — заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ранее советовавший украинцам на период морозов выезжать из крупных городов.

Владимир Фесенко говорит, что не сторонник заявлений разных «катастрофистов», но соглашается с утверждением бывшего министра.

«Другое дело, что такие удары, как сегодня (30 сентября), Россия наносить ежедневно не может. Для этого им нужно накапливать ракеты и беспилотники. Да, у нас есть проблемы с антибаллистикой, и эта проблема, к сожалению, будет оставаться в ближайшие месяцы. Но с помощью партнеров, думаю, хотя бы частично ее можно будет решить. Также продолжается поиск средств противодействия реактивным БПЛА. Здесь тоже будет определенная положительная тенденция, хоть и не сразу. Но то, что российские удары по Киеву продолжатся — это очевидно, по энергетике, инфраструктуре, экономическим объектам», — прогнозирует политолог.

Настоящая цель Путина: почему Россия разрушает тыл

Владимир Фесенко объяснил главную суть российской стратегии, побуждающей врага к таким террористическим действиям.

«Россияне не могут нас сломать на фронте, там нет успехов, поэтому они сделали ставку на то, чтобы сломить нас в тылу. Стратегия Путина — разрушить украинскую экономику в целом и фактически парализовать и деморализовать жизнь в Киеве. Поэтому к продолжению таких ударов нам нужно готовиться, здесь нет ничего необычного и удивительного, но это свидетельствует о том, что в России именно такая стратегия и в этом главная причина ударов по Киеву. В Кремле четко поняли одну простую вещь: они не смогут победить в войне, они не получат всю Украину, поэтому начали сознательно и системно ее разрушать изнутри по принципу: „Так не доставайся ты никому“, — заключает политолог.

Дата публикации 16:00, 30.09.26 Количество просмотров 57 Заложники в Олешках! Начались удары по энергетике | ТСН 16:00 новости 30 сентября

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