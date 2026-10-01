НАТО підтягує ядерку ближче до Росії?: у Литві зробили несподівану заяву

Едгар Рінкевич / © Associated Press

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На території Латвії може бути розміщена ядерна зброя, якщо НАТО ухвалить відповідне рішення і виникне така потреба.

Про це заявив президент країни Едгар Рінкевич, пише Delfi.

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«У наших законах немає юридичних перешкод для розміщення ядерної зброї в Латвії», — сказав він.

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Водночас Рінкевич зазначив, що наразі жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться.

Путін погрожує НАТО ядерною зброєю — останні новини

Агентство Reuters повідомило, що НАТО отримало від Росії дипломатичне попередження про можливість застосування всього доступного арсеналу, включно з ядерною зброєю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінград. У НАТО заявили, що жодні навчання чи заходи Альянсу не становлять загрози для території РФ.

Напередодні російські ядерні погрози пролунали ще й після британської телепрограми, де було змодельовано вигаданий сценарій війни РФ із НАТО. У ньому йшлося про удари у відповідь по Мурманську та Калінінграду, після чого Москва пригрозила ядерною зброєю.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не бачить безпосередньої загрози для своєї території після нових ядерних погроз Росії.

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«Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно. Але, звісно, ми повинні відповісти й чітко дати зрозуміти, що НАТО — це оборонний альянс», — сказав генсек Альянсу.

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