За електроенергію можна буде платити вдвічі менше / © pixabay.com

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Від 1 жовтня 2026 року для окремих домогосподарств діятиме пільговий тариф на електроенергію — 2,64 грн за кВт·год. Пільга поширюватиметься на споживання до 2000 кВт·год на місяць для будинків з електроопаленням та деяких негазифікованих осель.

Також він поширюється на багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

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Пільгова ціна діятиме протягом опалювального періоду — від 1 жовтня до 30 квітня.

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За споживання до 2000 кВт·год на місяць включно електроенергія коштуватиме 2,64 грн за кВт·год.

Якщо споживання перевищить 2000 кВт·год, тариф 4,32 грн за кВт·год застосовуватиметься до всього обсягу споживання, а не лише до кіловатів понад встановлений ліміт.

Для решти побутових споживачів фіксована ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Комуналка в Україні — останні новини

До кінця 2026 року тариф на електроенергію для населення залишиться без змін. Водночас уже 2027 року уряд може повернутися до питання його перегляду через фінансове навантаження на державні енергокомпанії та вимоги міжнародних партнерів.

Про можливі зміни розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

За його словами, нинішній тариф для населення фактично підтримується коштом двох державних компаній — «Енергоатома» та «Укргідроенерго».

Саме вони несуть значну частину фінансового навантаження, яке виникає через те, що населення платить за електроенергію менше за її економічно обґрунтовану вартість.

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Щодо інших комунальних послуг ситуація поки стабільніша. Тарифи на теплопостачання, природний газ і гарячу воду захищені мораторієм на підвищення, який діє під час воєнного стану.

Тому різкого перегляду цих тарифів до завершення дії мораторію не очікується.

Інакше працюють тарифи на холодну воду та водовідведення.

Їх можуть змінювати органи місцевого самоврядування, тому рішення про подорожчання в окремих містах можуть ухвалювати міські ради. Отже, головний ризик для побутових споживачів 2027 року стосується саме електроенергії, але остаточного рішення про нову ціну поки немає.

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В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставлення газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання. Нові правила розв’язують давню проблему, коли людям доводилося сплачувати за транспортування за минулорічними обсягами навіть у разі повної відсутності використання ресурсу.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

Про всі зміни для українців від 1 жовтня — читайте у новині.

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