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- Шоу-бізнес
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У розстебнутій сорочці та спідниці-олівець: Кейт Мосс відвідала показ Tom Ford
Британська супермодель Кейт Мосс приїхала на Паризький тиждень моди.
52-річна Мосс відвідала показ колекції Tom Ford сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі. Захід відбувся на Вандомській площі в Парижі.
Кейт Мосс приїхала на показ у стильній смугастій сорочці, ґудзики на якій були розстебнуті, під нею була чорна спідня білизна. Також вона одягла чорну спідницю-олівець і взула босоніжки на високих шпильках.
В руках у Мосс був маленький чорний клатч, а на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри. Волосся модель розпустила і зробила укладання легкими хвилями.
У Парижі перебуває і 24-річна дочка Кейт - Ліла Мосс. Вона відвідувала показ Saint Laurent, куди приїхала в ефектній мінісукні чорного кольору.