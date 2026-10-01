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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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174
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1 хв

У розстебнутій сорочці та спідниці-олівець: Кейт Мосс відвідала показ Tom Ford

Британська супермодель Кейт Мосс приїхала на Паризький тиждень моди.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

52-річна Мосс відвідала показ колекції Tom Ford сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі. Захід відбувся на Вандомській площі в Парижі.

Кейт Мосс приїхала на показ у стильній смугастій сорочці, ґудзики на якій були розстебнуті, під нею була чорна спідня білизна. Також вона одягла чорну спідницю-олівець і взула босоніжки на високих шпильках.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

В руках у Мосс був маленький чорний клатч, а на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри. Волосся модель розпустила і зробила укладання легкими хвилями.

У Парижі перебуває і 24-річна дочка Кейт - Ліла Мосс. Вона відвідувала показ Saint Laurent, куди приїхала в ефектній мінісукні чорного кольору.

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