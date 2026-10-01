За дітьми Меган і Гаррі в Британії вже полюють папараці

Меган і Гаррі / © Associated Press

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За повідомленнями ЗМІ, біля школи, де навчаються Арчі та Лілібет, були помічені два фотографи-папараці, що викликало чергову тривогу у зв'язку з загрозою безпеці для родини Сассекських.

Американські ЗМІ повідомляють, що співробітники служби безпеки Гаррі та Меган помітили іноземних фотографів неподалік нової школи, де навчалися діти пари.

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Меган та Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Охорона принца Гаррі та Меган зафіксувала номерний знак автомобіля, яким користувалися фотографи, але це був орендований автомобіль. Інцидент стався в понеділок і, ймовірно, викликав додаткові побоювання щодо безпеки герцога та герцогині та їхніх дітей, пише express. Фотографії, ймовірно зроблені цими фотографами, не були опубліковані жодним британським ЗМІ.

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Після повернення до Великої Британії Гаррі та Меган висловили занепокоєння щодо безпеки. Через побоювання вони забрали принца Арчі та принцесу Лілібет з їхньої початкової нової школи, оскільки вже там виникли деякі труднощі.

Меган та Гаррі / © Associated Press

Тим часом Міністерство внутрішніх справ продовжує перевірку питання про те, чи слід надати сім'ї охорону за рахунок коштів платників податків. Вважається, що принц Гаррі намагався отримати це кілька разів після того, як втратив охорону 2020 року, коли ухвалив рішення відмовитися від королівських обов'язків.

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