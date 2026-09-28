Меган Маркл знайшла собі хобі у Британії: чим зайнялася герцогиня

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Повідомляється, що герцогиня захопилася новим хобі неподалік від нового будинку в Котсуолдсі. Джерела повідомляють, що 45-річна Меган відвідувала заняття з пілатесу на тренажері-реформері у Wellness Barn при фешенебельному приватному клубі після повернення до Великої Британії минулого місяця разом з принцом Гаррі та їхніми дітьми.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Джерело повідомило про заняття у клубі Soho Farmhouse в Оксфордширі: «Меган просто обожнює пілатес на тренажері-реформері. Це чудовий спосіб для неї розслабитися, а також завести нових друзів у цьому районі. Вона стала постійною учасницею занять у Wellness Barn, вона товариська та ввічлива. Всі на заняттях дають їй особистий простір. Це дуже спокійна ситуація, і ніхто не хоче порушувати її спокій», — цитує джерело видання express.

Реклама

Членство в Soho Farmhouse, популярному серед зірок першої величини, коштує 4 500 фунтів стерлінгів (майже 6 тисяч доларів) на рік і включає доступ до понад 50 клубів у всьому світі.

Реклама

Меган Маркл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що подруга Меган Макл — Келлі Маккі Зайфен — погостювала у родини Сассекських в їхньому новому будинку в Британії та поділилася фото у своєму Instagram.

Новини партнерів