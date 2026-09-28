Меган Маркл нашла себе хобби в Британии: чем занялась герцогиня

Меган Маркл / © Associated Press

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Сообщается, что Меган Маркл увлеклась новым хобби недалеко от своего нового дома в Котсуолдсе. Источники сообщают, что 45-летняя Меган посещала занятия по пилатесу на тренажере-реформере в «Wellness Barn» при фешенебельном частном клубе после возвращения в Великобританию в прошлом месяце вместе с принцем Гарри и их детьми.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Источник сообщил о занятиях в клубе Soho Farmhouse в Оксфордшире: «Меган просто обожает пилатес на тренажере-реформере. Это отличный способ для нее расслабиться, а также завести новых друзей в этом районе. Меган стала постоянной участницей занятий в Wellness Barn, она общительная и вежливая. Все на занятиях дают ей личное пространство. Это очень спокойная обстановка, и никто не хочет нарушать ее покой», цитирует источника издание express.

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Членство в Soho Farmhouse, популярном среди звезд первой величины, стоит 4500 фунтов стерлингов (почти 6 тысяч долларов) в год и включает доступ в более чем 50 клубов по всему миру.

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Меган Маркл / © Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что подруга Меган Макл - Келли Макки Зайфен – погостила у семьи Сассекских в их новом доме в Британии и поделилась фото в своем Instagram.

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