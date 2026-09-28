Календарь красоты и здоровья на октябрь 2026 года

Девушка с патчами под глазами / © Credits

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Весь месяц Венера находится в ретроградном движении, поэтому к переменам во внешности стоит подходить особенно осмотрительно. Это касается прежде всего радикальной смены имиджа, пластических операций, эстетической стоматологии, инъекционной косметологии и дорогостоящих процедур, результат которых сложно исправить.

Рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

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В этот период могут возвращаться прежние эстетические предпочтения, меняться представления о красоте, возникать желание исправить то, что раньше вполне устраивало. Однако не каждое такое решение окажется удачным. Особенно осторожно следует выбирать новых косметологов, стоматологов, массажистов и других специалистов. Лучше отдавать предпочтение проверенным мастерам, с которыми уже есть положительный опыт.

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Ретроградная Венера подходит для восстановления ранее проведённых процедур, ухода за кожей, коррекции привычного режима красоты и возвращения к проверенным методам. Можно заниматься устранением последствий старых косметических вмешательств, если это рекомендовано врачом, но не стоит экспериментировать с незнакомыми препаратами и методиками.

Отдельное внимание следует уделить периодам Луны без курса (время киевское). В астрологической практике их считают неподходящими для начала новых процедур, радикальных изменений внешности и важных решений. В эти часы лучше ограничиться привычным уходом, отдыхом и повседневными оздоровительными занятиями.

1 октября, четверг

Лучше делать: уходовые процедуры для лица, увлажняющие и питательные маски, бережное очищение кожи, лёгкий лимфодренажный массаж при отсутствии противопоказаний. Подойдёт стрижка для поддержания привычной формы, окрашивание в уже знакомый оттенок.

2 октября, пятница

Луна без курса с 05:42 до 22:54

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Лучше делать: привычные домашние процедуры, увлажнение кожи, уход за волосами, расслабляющие ванночки для рук и ног. Можно продолжить ранее назначенное лечение и выполнять рекомендации врача.

3 октября, суббота

Луна без курса с 18:08 до конца дня

Лучше делать: в первой половине дня можно заниматься привычным уходом за кожей и волосами, делать маникюр, педикюр, лёгкий массаж у знакомого специалиста. Подойдут спокойные занятия физкультурой и уход за стопами.

4 октября, воскресенье

Луна без курса весь день

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Лучше делать: отдыхать, уделить время домашнему уходу, использовать привычные маски для лица и волос, увлажнять кожу рук и тела. Подойдут спокойная растяжка и непродолжительные прогулки, если позволяет самочувствие.

5 октября, понедельник

Луна без курса до 01:54

Лучше делать: привычный уход за лицом и телом, стрижку для поддержания формы, окрашивание проверенной краской. Можно посетить знакомого косметолога для поддерживающего ухода, провести гигиеническую чистку зубов и продолжить уже начатые процедуры.

6 октября, вторник

Луна без курса с 13:22

Лучше делать: в первой половине дня подойдут уходовые маски, увлажнение, маникюр, педикюр, коррекция привычной формы бровей. Можно посетить стоматолога для планового осмотра или продолжить ранее начатое лечение. Полезны спокойные упражнения для подвижности суставов.

7 октября, среда

Луна без курса до 05:52 и с 21:56

Лучше делать: днём можно заняться привычным уходом за кожей, пройти поддерживающий массаж у проверенного специалиста, сделать маникюр или педикюр. Подойдут умеренные физические нагрузки и восстановительные занятия, уже согласованные с врачом.

8 октября, четверг

Луна без курса весь день

Лучше делать: ограничиться знакомыми косметическими средствами, увлажнением и питанием кожи. Можно ухаживать за волосами, делать расслабляющие ванночки для ног, заниматься лёгкой гимнастикой.

9 октября, пятница

Луна без курса до 11:10

Лучше делать: во второй половине дня можно вернуться к привычному уходу за лицом и телом, сделать маникюр, педикюр, окрашивание волос в проверенный цвет. Подойдут лёгкий массаж и плановые гигиенические процедуры у знакомых специалистов.

10 октября, суббота

Лучше делать: привычные процедуры для поддержания красоты, уход за волосами, увлажняющие маски, маникюр и педикюр. Для физической активности подойдут прогулки и умеренные тренировки.

11 октября, воскресенье

Луна без курса с 02:07 до 18:21

Лучше делать: привычный домашний уход, питательные маски, мягкое очищение кожи, спокойные дыхательные практики и прогулки. Вечером можно уделить время расслаблению и восстановлению после рабочей недели.

12 октября, понедельник

Лучше делать: уход за кожей с акцентом на увлажнение и восстановление защитного барьера, маски для волос, маникюр и педикюр. Подойдут привычные массажные техники, не вызывающие боли и выраженного дискомфорта. Можно продолжить лечение зубов и пройти назначенные врачом процедуры.

13 октября, вторник

Луна без курса с 11:46

Лучше делать: до 11:46 можно заняться привычным уходом за волосами, сделать маникюр, педикюр, лёгкий массаж лица. Подойдут плановые стоматологические осмотры и уже назначенные лечебные процедуры. После завершения периода Луны без курса можно продолжить обычный уход.

14 октября, среда

Луна без курса до 03:59

Лучше делать: день подходит для привычных косметических процедур, окрашивания волос в знакомый оттенок, поддерживающего маникюра и педикюра. Можно посетить проверенного массажиста, провести щадящий уход за кожей и продолжить назначенную стоматологическую терапию.

15 октября, четверг

Лучше делать: поддерживающий уход за кожей, стрижку для сохранения привычной формы, окрашивание в проверенный цвет. Хорошее время для регулярных занятий лечебной физкультурой, массажа по назначению специалиста и планового стоматологического лечения.

16 октября, пятница

Луна без курса с 00:55 до 15:57

Лучше делать: после окончания периода Луны без курса можно заняться привычным уходом за лицом и телом, сделать маникюр, педикюр, окрашивание волос знакомым составом. Подойдут лёгкий расслабляющий массаж и умеренная физическая нагрузка.

17 октября, суббота

Лучше делать: день можно посвятить комплексному домашнему уходу. Подойдут увлажняющие маски, уход за кожей головы, привычные процедуры для рук и ног, мягкий массаж. Можно пройти плановую профессиональную гигиену полости рта, если она уже назначена.

18 октября, воскресенье

Луна без курса с 19:12

Лучше делать: привычный уход за волосами и кожей, питательные маски, маникюр и педикюр. Днём можно заняться плаванием, прогулками, умеренной гимнастикой. Хорошо подойдут расслабляющие процедуры, если они уже знакомы и не имеют противопоказаний.

19 октября, понедельник

Луна без курса до 04:40

Лучше делать: привычные процедуры для лица и тела, уход за волосами, маникюр, педикюр. Можно посетить знакомого косметолога для поддерживающего ухода, продолжить назначенное стоматологическое лечение, пройти плановый массаж.

20 октября, вторник

Лучше делать: мягкий уход за кожей, восстановительные маски, увлажнение волос, привычный массаж без интенсивного воздействия. Можно уделить внимание гигиене полости рта, профилактическому уходу за дёснами и лечению, которое уже назначено стоматологом.

21 октября, среда

Луна без курса с 11:42 до 15:35

Лучше делать: в первой половине дня можно заняться привычным уходом, сделать стрижку для поддержания формы, маникюр или педикюр. После 15:35 подойдут обычные процедуры у проверенных мастеров, лёгкий массаж, уход за волосами и кожей.

22 октября, четверг

Лучше делать: поддерживающий уход за кожей, окрашивание волос проверенным средством, маникюр, педикюр и привычные процедуры для тела. Можно посетить знакомого массажиста, пройти плановую консультацию стоматолога и обсудить дальнейший уход за зубами.

23 октября, пятница

Луна без курса с 06:31 до 22:53

Лучше делать: домашний уход за кожей, увлажняющие маски, спокойные прогулки, лёгкую растяжку и привычные упражнения.

24 октября, суббота

Лучше делать: привычные процедуры по уходу за лицом, волосами и телом. Можно заняться восстановлением кожи после ранее проведённых косметологических вмешательств, если специалист разрешил такие процедуры. Подойдут маникюр, педикюр, мягкий массаж и умеренные физические нагрузки.

25 октября, воскресенье

Лучше делать: привычный домашний уход, увлажняющие и питательные маски, уход за волосами, расслабляющие ванночки для рук и ног. Можно продолжить ранее начатый курс массажа или выполнять рекомендованные врачом восстановительные упражнения.

26 октября, понедельник

Луна без курса с 00:59 до 01:34

Лучше делать: привычные процедуры по уходу за кожей, волосами и ногтями. Можно посетить знакомого косметолога для поддерживающего ухода, продолжить лечение у стоматолога, пройти назначенный курс массажа. Подойдут умеренные нагрузки и занятия, направленные на поддержание физической формы.

27 октября, вторник

Луна без курса с 16:51

Лучше делать: в первой половине дня можно заняться привычным уходом за волосами, сделать маникюр, педикюр, лёгкий массаж лица. Подойдут плановые стоматологические процедуры и уход за кожей у проверенного специалиста. После 16:51 лучше ограничиться домашними средствами.

28 октября, среда

Луна без курса до 03:02

Лучше делать: привычный уход за кожей и волосами, увлажняющие маски, поддерживающий маникюр и педикюр. Можно посетить знакомого специалиста для регулярных процедур, продолжить назначенное лечение и заниматься умеренной физической активностью.

29 октября, четверг

Луна без курса с 23:43

Лучше делать: уход за кожей с использованием проверенных средств, привычное окрашивание волос, маникюр, педикюр. Можно посетить массажиста для поддерживающего массажа, заняться лечебной физкультурой по назначению специалиста и пройти плановые стоматологические процедуры.

30 октября, пятница

Луна без курса до 04:05

Лучше делать: после 04:05 можно заниматься привычным уходом за лицом, волосами и телом. Подойдут поддерживающие процедуры для ногтей, лёгкий массаж, плановая гигиена полости рта и умеренные физические нагрузки. Хорошо завершить ранее начатые курсы ухода, если их продолжение согласовано со специалистом.

31 октября, суббота

Лучше делать: посвятить день восстановлению и уходу за собой. Подойдут привычные маски, увлажнение кожи, уход за волосами, маникюр и педикюр. Можно пройти регулярный массаж у проверенного специалиста, заниматься спокойной гимнастикой и продолжать назначенные лечебные процедуры.

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