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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Днепр: горит бизнес-центр (видео)

В Днепре в результате удара по зданию вспыхнул пожар, внутри находились люди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели прибыли на место пожара

Спасатели прибыли на место пожара / © Днепропетровская областная государственная администрация

Сегодня, 28 сентября, в Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Враг ударил по центру Днепра. Начался пожар. Есть пострадавшие. Россияне ударили по ней беспилотником», — отметил он.

По словам очевидцев, в момент атаки внутри здания находились люди. Спасательные и экстренные службы работают на месте, информация о масштабе последствий и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в Харькове КАБ попал в многоэтажку, ранив 28 человек, в том числе девять детей. Эпицентр взрыва пришелся на второй этаж здания, что повлекло существенные разрушения второго, третьего и четвертого этажей.

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