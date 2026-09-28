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- Украина
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Россияне атаковали Днепр: горит бизнес-центр (видео)
В Днепре в результате удара по зданию вспыхнул пожар, внутри находились люди.
Сегодня, 28 сентября, в Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Враг ударил по центру Днепра. Начался пожар. Есть пострадавшие. Россияне ударили по ней беспилотником», — отметил он.
По словам очевидцев, в момент атаки внутри здания находились люди. Спасательные и экстренные службы работают на месте, информация о масштабе последствий и количестве пострадавших уточняется.
Напомним, в Харькове КАБ попал в многоэтажку, ранив 28 человек, в том числе девять детей. Эпицентр взрыва пришелся на второй этаж здания, что повлекло существенные разрушения второго, третьего и четвертого этажей.