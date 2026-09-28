Россияне атаковали Днепр: горит бизнес-центр (видео)

Спасатели прибыли на место пожара / © Днепропетровская областная государственная администрация

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Сегодня, 28 сентября, в Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

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«Враг ударил по центру Днепра. Начался пожар. Есть пострадавшие. Россияне ударили по ней беспилотником», — отметил он.

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По словам очевидцев, в момент атаки внутри здания находились люди. Спасательные и экстренные службы работают на месте, информация о масштабе последствий и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в Харькове КАБ попал в многоэтажку, ранив 28 человек, в том числе девять детей. Эпицентр взрыва пришелся на второй этаж здания, что повлекло существенные разрушения второго, третьего и четвертого этажей.

Дата публикации 11:43, 28.09.26 Количество просмотров 87 Враг ударил по бизнес-центру в Днепре — видео

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