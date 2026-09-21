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Большой областной центр под атакой РФ: есть «прилет», под ударом критическая инфраструктура — первые детали
Взрывной волной повреждены окна в расположенном рядом магазине, рассказали в ОВА.
В понедельник, 21 сентября, Россия атаковала Днепр. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. Взрывной волной повреждены окна в расположенном рядом магазине», — отметил чиновник.
Власти уточняют информацию о том, есть ли пострадавшие.
О каком объекте критической инфраструктуры идет речь — в ОВА не раскрыли из соображений безопасности.
Атака России по Украине — последние новости
Напомним, днем 21 сентября Россия нанесла удар по АЗС в Житомирской области. Глава ОВА Виталий Бунечко уточнил, что речь идет о заправке в Звягельском районе. На этот раз повреждения получила АЗС сети WOG.
Также под атакой была Киевская область. Оккупанты массированно атаковали ударными дронами, в результате чего в пяти районах повреждены 34 объекта, среди которых — жилые дома и инфраструктура.