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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Большой областной центр под атакой РФ: есть «прилет», под ударом критическая инфраструктура — первые детали

Взрывной волной повреждены окна в расположенном рядом магазине, рассказали в ОВА.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Взрыв. Фото: иллюстративный

Взрыв. Фото: иллюстративный / © Суспільне

В понедельник, 21 сентября, Россия атаковала Днепр. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. Взрывной волной повреждены окна в расположенном рядом магазине», — отметил чиновник.

Власти уточняют информацию о том, есть ли пострадавшие.

О каком объекте критической инфраструктуры идет речь — в ОВА не раскрыли из соображений безопасности.

Атака России по Украине — последние новости

Напомним, днем 21 сентября Россия нанесла удар по АЗС в Житомирской области. Глава ОВА Виталий Бунечко уточнил, что речь идет о заправке в Звягельском районе. На этот раз повреждения получила АЗС сети WOG.

Также под атакой была Киевская область. Оккупанты массированно атаковали ударными дронами, в результате чего в пяти районах повреждены 34 объекта, среди которых — жилые дома и инфраструктура.

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