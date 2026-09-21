В Германии требуют отставки Мерца из-за результатов выборов: подробности

В Германии требуют отставки Мерца / © Getty Images

Реклама

Лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал канцлера Фридриха Мерца покинуть пост после разгромного поражения его политической силы на выборах в Мекленбурге-Передней Померании.

Об этом сопредседатель «АдГ» сообщил во время разговора с журналистами DW.

Реклама

«Альтернатива для Германии» требует отставки Мерца после поражения «ХДС» на выборах

По предварительным подсчетам, в Мекленбурге-Передней Померании «ХДС» получает лишь 4,9% голосов, из-за чего рискует вообще оказаться вне местного парламента.

Реклама

В Берлине партия Мерца финиширует второй, уступая леводемократической силе и лишь незначительно опережая «АдГ».

«Это также сокрушительное поражение для Мерца в должности канцлера. Я бы ожидал, что он сделает выводы из этой катастрофы в Берлине и здесь, в Мекленбург-Передней Померании, и предложит свою отставку. Этого ожидали бы граждане, и этого заслуживает страна», — заявил Хрупалла.

Лидер ультраправых убежден, что популярность его силы будет только расти из-за запроса общества на реформы. Политик верит, что вхождение «АдГ» в состав правительства — только вопрос времени.

Его партия празднует победу в Мекленбурге-Передней Померании и свои 38% голосов. Действующая глава земельного правительства Мануэла Швезиг вместе с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), как отметил Хрупалла, потеряла лидерство и переместилась на второе место с 35,4%.

Реклама

«И мы готовы. Мы хотим перемен. Мы хотим снова перевернуть государство с головы на ноги», — добавил Хрупалла.

Партия Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах

Напомним, партия Христианско-демократический союз («ХДС») под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца потерпела поражение на выборах в земле Мекленбург — Передняя Померания.

Это стало уже третьей проигранной земельной избирательной кампанией для его политической силы за последние две недели. Сам Мерц назвал результат «ХДС» «катастрофой», но подчеркнул, что партия настойчиво боролась за приверженность избирателей.

Несмотря на это, канцлер выразил готовность и дальше выполнять свои обязанности и двигать Германию вперед. Он уверен, что страна способна к переменам, а успешная реализация планируемых реформ не только улучшит общественную жизнь, но и позитивно повлияет на внутреннее восприятие государства и его международный имидж.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров