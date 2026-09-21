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Хозяйственное мыло обязательно должно быть в вашем доме: 10 полезных свойств для быта
Обычное хозяйственное мыло может заменить много средств для уборки и стирки. Где его использовать в быту — 10 практических способов.
Хозяйственное мыло давно используют не только для ручной стирки. Его основное преимущество — способность хорошо работать с жиром и загрязнениями. Мыльные молекулы взаимодействуют и с водой и с жировыми частицами, благодаря чему грязь легче отделяется от ткани или поверхности и смывается водой.
Какая польза хозяйственного мыла для быта
Выводит свежие пятна с одежды. Загрязненный участок смочите водой, натрите хозяйственным мылом и оставьте на 10–15 минут. Затем постирайте вещь обычным способом.
Очищает воротники и манжеты. Жир с кожи, пот и косметика быстро скапливаются на воротничках рубашек, манжетах и рукавах. Намыливание перед основной стиркой помогает размягчить подобные загрязнения.
Помогает отмыть кухонный жир. Мыльный раствор можно использовать для мытья жирных кухонных поверхностей, ручек шкафов, пластиковых контейнеров и других кухонных принадлежностей. После очищения поверхность нужно хорошо промыть чистой водой.
Отмывает кастрюли и сковородки. Особенно хорошо мыло подходит для предварительной очистки посуды с жирной пленкой. Его можно нанести на губку или использовать небольшое количество мыльного раствора.
Очищает кухонные губки. Губку можно хорошо намылить, промыть горячей водой и оставить высыхать. Это помогает смыть накопленный жир и остатки пищи, хотя мыло не следует считать полноценным средством для дезинфекции.
Отмывает пластиковые поверхности. Мыльный раствор подходит для очищения пластиковых ведер, контейнеров, тазов и других бытовых предметов. После использования их нужно тщательно ополоснуть.
Помогает очистить рабочую одежду. Засаленные рукава, колени и другие загрязненные участки рабочей одежды можно предварительно намылить, а затем постирать.
Очищает текстильную обувь. На тканевой обуви мыло может помочь справиться с поверхностной грязью. Нанесите пену на загрязнение, аккуратно потрите щеткой и смойте небольшим количеством воды.
Отмывает садовый инвентарь. Лопаты, совки, пластиковые горшки и другой инвентарь после работы можно очистить мыльным раствором от земли, органических остатков и грязи.
Подходит для ручной стирки. Хозяйственное мыло особенно практично для стирки рабочих перчаток, тряпок, кухонного текстиля и вещей с локальными загрязнениями.
В то же время не следует использовать его без проверки на деликатных тканях, натуральной коже, дереве или поверхностях, которые могут повреждаться щелочными средствами. Перед обработкой лучше протестировать мыльный раствор на незаметном участке.