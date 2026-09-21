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Известная украинская актриса после родов показала полностью лицо дочери и рассекретила ее имя
Артистка наконец-то познакомила поклонников со своей дочерью.
Украинская актриса Мила Сивацкая впервые полностью показала лицо новорожденной дочери и рассекретила ее имя.
Знаменитость за границей стала мамой. У Милы Сивацкой родилась дочь. Артистка об этом объявила 20 сентября, хотя малыш появился на свет гораздо раньше. А это же актриса наконец-то познакомила поклонников с дочерью.
Оказывается, знаменитость назвала девочку Зоей. Кроме того, Мила Сивацкая уже показала фотографии, на которых не скрывает лицо малыша. Так что можно полностью рассмотреть, как выглядит крошечная дочь артистки.
«Добро пожаловать в этот мир, Зоя», — подписала кадры актриса.
Отметим, Мила Сивацкая долгое время находится в отношениях с мужчиной по имени Сергей. Пара обручилась в новогоднюю ночь 2023 года, а уже в 2024-м официально заключила брак. Осенью 2024 года артистка и ее возлюбленный уехали из Киева за границу, где живут и сейчас. Весной 2026-го актриса объявила, что беременна, а это же у нее родился первенец Зоя.
Напомним, недавно американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Недавно стало известно символическое имя первенца исполнительницы.