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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная украинская актриса после родов показала полностью лицо дочери и рассекретила ее имя

Артистка наконец-то познакомила поклонников со своей дочерью.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Мила Сивацкая

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Украинская актриса Мила Сивацкая впервые полностью показала лицо новорожденной дочери и рассекретила ее имя.

Знаменитость за границей стала мамой. У Милы Сивацкой родилась дочь. Артистка об этом объявила 20 сентября, хотя малыш появился на свет гораздо раньше. А это же актриса наконец-то познакомила поклонников с дочерью.

Дочь Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Дочь Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Оказывается, знаменитость назвала девочку Зоей. Кроме того, Мила Сивацкая уже показала фотографии, на которых не скрывает лицо малыша. Так что можно полностью рассмотреть, как выглядит крошечная дочь артистки.

«Добро пожаловать в этот мир, Зоя», — подписала кадры актриса.

Дочь Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Дочь Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Отметим, Мила Сивацкая долгое время находится в отношениях с мужчиной по имени Сергей. Пара обручилась в новогоднюю ночь 2023 года, а уже в 2024-м официально заключила брак. Осенью 2024 года артистка и ее возлюбленный уехали из Киева за границу, где живут и сейчас. Весной 2026-го актриса объявила, что беременна, а это же у нее родился первенец Зоя.

Напомним, недавно американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Недавно стало известно символическое имя первенца исполнительницы.

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