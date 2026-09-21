Известная украинская актриса после родов показала полностью лицо дочери и рассекретила ее имя

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Реклама

Украинская актриса Мила Сивацкая впервые полностью показала лицо новорожденной дочери и рассекретила ее имя.

Знаменитость за границей стала мамой. У Милы Сивацкой родилась дочь. Артистка об этом объявила 20 сентября, хотя малыш появился на свет гораздо раньше. А это же актриса наконец-то познакомила поклонников с дочерью.

Реклама

Дочь Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Оказывается, знаменитость назвала девочку Зоей. Кроме того, Мила Сивацкая уже показала фотографии, на которых не скрывает лицо малыша. Так что можно полностью рассмотреть, как выглядит крошечная дочь артистки.

Реклама

«Добро пожаловать в этот мир, Зоя», — подписала кадры актриса.

Дочь Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Отметим, Мила Сивацкая долгое время находится в отношениях с мужчиной по имени Сергей. Пара обручилась в новогоднюю ночь 2023 года, а уже в 2024-м официально заключила брак. Осенью 2024 года артистка и ее возлюбленный уехали из Киева за границу, где живут и сейчас. Весной 2026-го актриса объявила, что беременна, а это же у нее родился первенец Зоя.

Напомним, недавно американская певица Леди Гага впервые стала мамой. Недавно стало известно символическое имя первенца исполнительницы.

Новости партнеров