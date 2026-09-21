Мужчина потерял обе ноги, потому что врачи четыре года не могли поставить диагноз: детали трагедии

Ампутировали ноги из-за ошибки, Фото: SWNS

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80-летний Ник Олсен из городка Тагби в Великобритании потерял обе конечности после того, как прошел 29 медицинских консультаций и обследований, прежде чем ему наконец-то поставили правильный диагноз. Ампутация обеих ног произошла из-за того, что врачи годами не могли понять, что происходит с мужчиной.

Об этом пишет Mirror.

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В Британии пенсионеру ампутировали обе ноги, потому что врачи не могли поставить диагноз

Медикам понадобилось четыре года, чтобы выявить у мужчины периферическую артериальную болезнь — патологию, которую можно было обнаружить с помощью одного простого теста во время первого визита. Но врачи этого не сделали.

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Проблемы со спиной беспокоили мужчину годами, но в 2020 году у него начали болеть стопы и ноги. Семейный врач сразу направил пациента к ортопеду, предположив, что дискомфорт в конечностях связан со спиной. В течение следующих четырех лет Ник регулярно посещал терапевтов, консультантов и специалистов узкого профиля, проходил бесконечные сканирования и анализы.

Но его каждый раз отправляли домой с советами больше ходить, вкладывать в обувь ортопедические стельки, назначали таблетки для снижения холестерина и инъекции в позвоночник.

В то же время у пенсионера были все классические признаки заболевания периферических артерий (ЗПА) — болезни, которая поражает каждого пятого человека в возрасте от 60 лет. Болезнь сопровождается сужением артерий из-за жировых отложений. Ник жаловался на отеки стоп, боль и полное отсутствие волос на голенях, но ни один медик не обратил внимания на эти симптомы.

Со временем состояние пенсионера только ухудшалось, а боль становилась невыносимой. В январе 2024 года во время отдыха на Тенерифе у него треснул и закровил ноготь на большом пальце ноги.

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Только в октябре 2024 года, во время очередного УЗИ другой врач-подолог спросила, делали ли пациенту Допплер-тест для проверки кровообращения. Когда его наконец-то провели, прибор не зафиксировал никаких звуков движения крови. После этого Ника направили на электрокардиограмму и в сосудистую клинику, где консилиум подтвердил хроническую форму ЗПА.

Впрочем, вместо экстренного вмешательства мужчине снова рекомендовали проходить 10 000 шагов в день и пить таблетки.

Фото: SWNS

В январе 2025 года Олсен упал от боли и потерял возможность двигаться. Лишь после трех подряд госпитализаций новый консультант просмотрел снимки и забил тревогу. Врачи попытались расширить заблокированные артерии, но процедура не принесла результата. Не помогла и сложная 13-часовая операция артериального шунтирования — время было потеряно.

«Ник постоянно жаловался только на боль. Он говорил, что чувство такое, будто его тыкают кухонным ножом. Лечение Ника с начала и до конца стоило Национальной службе здравоохранения (NHS) свыше миллиона фунтов стерлингов, тогда как своевременное выявление болезни обошлось бы в скудную долю этой суммы. Прежде чем ему наконец-то поставили диагноз, он посетил врачей 29 раз — это просто позор. Из этой ситуации нужно сделать выводы», — говорит жена пенсионера, 68-летняя Фиона Олсен.

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В апреле 2025 года Нику ампутировали правую ногу ниже колена. Через две недели после возвращения домой язвы появились и на левой стопе, из-за чего в июле 2025 года произошла вторая ампутация. Пенсионер прошел месяцы тяжелой реабилитации.

«Ник очень смел и немногословен, но иногда он вздрагивает от боли в фантомной конечности. Я знаю, что его посещают мрачные мысли, но мой муж очень сильный человек. Ник так хорошо держится благодаря своей огромной силе и выносливости», — добавляет женщина.

На протезах он смог осуществить свою мечту — в июне 2026 года самостоятельно провел 30-летнюю дочь Эмму к алтарю на ее свадьбе.

Сейчас Фиона является опекуном мужчины и активно разворачивает информационную кампанию, чтобы другие люди знали о первых признаках ЗПА — боли в ногах в состоянии покоя, отеках и потере волосяного покрова на конечностях.

Случайные ампутации: последние новости

Напомним, 48-летнему рыбаку Джейсону Кеннеди из Канады из-за тяжелой костной инфекции должны были ампутировать правую ногу в больнице Грейс. Но после операции мужчина с ужасом обнаружил, что хирурги ошибочно ампутировали его здоровую левую ногу, в то время как боли в правой конечности остались.

Региональное управление здравоохранения Виннипега выразило соболезнования, а медицинская команда лично извинилась перед пациентом. Инцидент расследует служба безопасности пациентов, которая обещает сообщить Кеннеди о результатах проверки и возможных системных изменениях.

Сам Джейсон простил медикам из-за своего воспитания и семейных ценностей, и уже смирился с потерей левой ноги. Он стремится обратить внимание общества на эту проблему. В то же время, его мать настаивает на привлечении виновных к ответственности и выплате надлежащей денежной компенсации сыну.

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