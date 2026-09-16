Трещины в уголках губ: почему они появляются и как от них избавиться

Заеды в уголках рта — одна из самых распространенных инфекционных болезней губ / © pixabay.com

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Трещины в уголках рта — распространенная проблема, которая вызывает это очень неприятное состояние, сильно мешает и раздражает. В народе такие трещины называются заедами, однако существует и медицинское название недуга — хейлит, ангулярный стоматит или ангулит.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Возникновение трещин в уголках рта всегда сопровождается воспалительным процессом. Причины такого неприятного заболевания могут быть разными. Чаще воспалительные процессы в уголках губ вызывают грибки или бактерии, после чего начинается покраснение кожи, а затем трещины.

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Симптомы углового хейлита:

волдыри

отеки и раздражение кожи

трещины в уголках рта

мацерация (набухание и сморщивания кожи вследствие чрезмерного увлажнения)

язвы

кровотечения

неприятный привкус во рту

Причины появления трещин в уголках губ:

Нарушение обмена веществ или сахарный диабет

Такая причина реже может вызвать воспалительные процессы и трещины, но ее нельзя исключать, так как в результате диабета могут измениться все слизистые оболочки. Признак того, что заеда возникла именно по этим причинам — постоянная жажда.

Кариес

Частые проблемы с зубами могут провоцировать появление трещинных губ. Вам следует обратиться к стоматологу, а вылечив все зубы, вы сразу же избавитесь от воспалительных процессов в уголках губ.

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Авитаминоз

Нехватка витаминов А, В и Е может привести к развитию ангулярного стоматита. Если вы уверены, что именно авитаминоз спровоцировал заболевание, приняв комплекс витаминов, вы можете решить проблему. Регулярное принятие витаминов весной и осенью может избавить вас не только от трещин в уголках рта, но еще и от многих других заболеваний.

Нарушение естественного оттока слюны, что способствует накоплению ее в уголках рта и развитию грибка. Такие проблемы возникают, если человек носит брекеты или зубные протезы, или имеет от природы неправильный прикус.

Вредная привычка облизывать губы тоже может способствовать возникновению трещин в уголках рта. Это чревато тем, что кожа будет терять свои защитные свойства и станет восприимчивой к грибкам. Помимо облизывания губ, такую проблему может спровоцировать сосание пальца или соски, но это относится к детям, и устранить такую проблему будет невозможно до тех пор пока ребенок не отвыкнет от своих привычек.

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Что делать

В случаях, когда уголки рта трескаются из-за нарушения водного баланса и сухости кожи, требуется обильное питье, которое можно дополнить употреблением жевательной резинки без сахара (для активизации слюноотделения).

Если заеды сопровождаются сильными болями и отеками, в домашних условиях их можно лечить нестероидными противовоспалительными препаратами и компрессами со льдом. Рекомендуется отказаться от использования агрессивных зубных паст, жидкостей для полоскания рта и употребления острых блюд, которые могут усилить боль и раздражение.

Раньше мы писали о том, что рак губы и полости рта на ранних этапах может выглядеть как язва во рту, а некоторые его проявления могут походить на раздражение или изменения, из-за которых протез перестает удобно сидеть.

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