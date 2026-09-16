Известная украинская певица окончательно переехала из Киева и показала квартиру, в которой теперь живет

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реклама

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona окончательно переехала из Киева.

Об этом артистка рассказала в Instagram. Исполнительница жила на два города — Ивано-Франковск и Киев. Однако знаменитость говорит, что в последнее время ей это дается очень сложно. В частности, alyona alyona постоянно находится в поезде. А в связи с обстрелами она не может гарантировать, что будет успевать вовремя. Рэперша решила поселиться в Ивано-Франковске. Там у нее живет любимый мужчина, там она нашла студию и фотографа, поэтому работа из-за переезда не пострадает.

Реклама

«За последнее время я просто устала жить в поездах. Франковщина для меня уже давно как родная: здесь любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа. Я постоянно сюда ездила, но из-за постоянных задержек и изменений графиков поездов стало почти невозможно планировать работу и жизнь. Пора выбрать себя, немного успокоиться и замедлиться», — делится артистка.

Реклама

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Вместе с тем, alyona alyona уже и показала свою новую квартиру, в которой будет жить в Ивано-Франковске. Исполнительница говорит, что теперь у нее наконец-то появится свободное время. Вместе с тем артистка надеется, что, наконец, будет радовать фанатов новинками, потому что до этого у нее просто не было времени на создание новой музыки.

«В последнее время я была занята всем на свете, кроме творчества. Верю, что этот край поможет мне снова наполниться и писать новую музыку», — делится артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно актриса Елена Кравец вместе с детьми эвакуировалась из Киева. Артистка уже показала, в каком городе сейчас живет.

Новости партнеров