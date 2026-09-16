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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1516
Час на прочитання
2 хв

Відома українська співачка остаточно переїхала з Києва і показала квартиру, в якій тепер живе

Виконавиця також пояснила причину свого переїзду.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця alyona alyona остаточно переїхала з Києва.

Про це артистка розповіла в Instagram. Так, виконавиця жила на два міста — Івано-Франківськ та Київ. Проте знаменитість говорить, що останнім часом їй це дається неабияк складно. Зокрема, alyona alyona постійно перебуває в потягу. А у зв’язку з обстрілами вона не може гарантувати, що встигатиме вчасно. Тож, реперка вирішила оселитися в Івано-Франківську. Там у неї живе коханий чоловік, там вона знайшла студію та фотографа, тож робота через переїзд не постраждає.

«За останній час я просто втомилася жити в потягах. Франківщина для мене вже давно як рідна: тут кохана людина, друзі, фотостудія, музиканти, атмосфера та природа. Я постійно сюди їздила, але через постійні затримки й зсуви графіків потягів стало майже неможливо планувати роботу та життя. Настав час обрати себе, трохи заспокоїтися й сповільнитися», — ділиться артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас alyona alyona вже й показала свою нову квартиру, в якій житиме в Івано-Франківську. Виконавиця говорить, що тепер в неї нарешті з’явиться вільний час. До того ж артистка сподівається, що нарешті тішитиме фанів новинками, бо до цього в неї просто не було часу на створення нової музики.

«Останнім часом я була зайнята всім на світі, крім творчості. Вірю, що цей край допоможе мені знову наповнитися й писати нову музику», — ділиться артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець разом із дітьми евакуювалась з Києва. Артистка вже показала, в якому місті тепер живе.

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