"Механізми стримування вичерпані": нафтовики оголосили про настання світової паливної кризи

Запаси пального у світі скорочуються вже понад пів року / © Associated Press

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Глобальна паливна криза вже почалася, і швидкого зниження цін на нафту й пальне очікувати не варто.

Про це заявили керівники американських нафтових компаній, пише The Wall Street Journal.

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Американські нафтові керівники протягом кількох місяців попереджали, що тривале закриття Ормузької протоки може призвести до паливної кризи. Тепер, за їхніми оцінками, цей сценарій уже реалізувався.

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Механізми стримування ризиків для цін і постачання значною мірою вже вичерпані, а запасів і резервних потужностей у системі зараз значно менше, ніж до початку кризи, заявив гендиректор Chevron Майк Вірт на енергетичній конференції в Остіні. За його словами, «важко уявити», що ціни швидко повернуться вниз.

Окрема проблема — дизель. Його запаси скорочуються через простої нафтопереробних заводів через конфлікти на Близькому Сході й атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, зазначило видання. Попит може додатково зрости через сезон збору врожаю у США. Засновник Pickering Energy Partners Ден Пікерінг назвав ситуацію з дизелем проблемою без простого рішення.

Нафтовий ринок додатково тисне з боку Китаю. Найбільший у світі імпортер нафти протягом кількох місяців використовував власні запаси, покриваючи ними майже половину щоденного споживання. Це допомагало послабити дефіцит на світовому ринку. Останніми тижнями Китай знову почав активніше купувати нафту на міжнародному ринку, посилюючи конкуренцію за доступні обсяги.

Ситуацію погіршують атаки Ірану і єменських хуситів на танкери та енергетичну інфраструктуру.

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«Окремий фактор дефіциту дизеля, за версією Дональда Трампа, — удари України по нафтопереробних потужностях Росії. Він публічно закликав Володимира Зеленського припинити ці атаки», — пишуть журналісти.

Яка ситуація з пальним в Україні

Війна на Близькому Сході та спровокована нею світова енергетична криза оголила системні вади українського ринку пального. Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану ціни на бензин та дизель почали зростати ледь не щодня.

Станом на сьогодні в Україні здорожчало пальне та дизель.

Показовою стала реакція держави на це різке підвищення цін із боку АЗС. Антимонопольний комітет України розпочав моніторинг цін на пальне, надіславши запити мережам, але лише формально відкрив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Голова АМКУ Кириленко виступив у Верховній Раді та визнав існування, окрім об'єктивних, також і «суб'єктивних чинників» у підвищенні цін.

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