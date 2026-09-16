Тріщини в куточках губ: чому вони з’являються та як їх позбутися

Заїди в куточках рота — одна з найпоширеніших інфекційних хвороб губ / © pixabay.com

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Тріщини в куточках рота — розповсюджена проблема, яка викликає це дуже неприємний стан, сильно заважає і дратує. У народі такі тріщини називаються заїдами, проте існує і медична назва недуга — хейліт, ангулярний стоматит чи ангуліт.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Виникнення тріщин в куточках рота завжди супроводжується запальним процесом. Причини такого неприємного захворювання можуть бути різними. Найчастіше запальні процеси в куточках губ викликають грибки або бактерії, після чого починається почервоніння шкіри, а потім тріщини.

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Симптоми кутового хейліту:

пухирі

набряки та подразнення шкіри

тріщини в куточках рота

мацерація (набухання та зморщування шкіри внаслідок надмірного зволоження)

виразки

кровотечі

неприємний присмак у роті

Причини появи тріщин в куточках губ:

Порушення обміну речовин або цукровий діабет

Така причина найрідше може викликати запальні процеси і тріщини, але її не можна виключати, так як в результаті діабету можуть змінитися все слизові оболонки. Ознака того, що заїда виникла саме з цих причин — постійна спрага.

Карієс

Часті проблеми з зубами можуть провокувати появу тріщинна губах. Вам варто звернутися до стоматолога, а вилікувавши всі зуби, ви відразу ж позбудетеся від запальних процесів в куточках губ.

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Авітаміноз

Брак вітамінів А, В і Е можуть привести до розвитку ангулярного стоматиту. Якщо ви впевнені, що саме авітаміноз спровокував захворювання, то прийнявши комплекс вітамінів, ви можете вирішити проблему. Регулярне прийняття вітамінів навесні і восени, може позбавити вас не тільки від тріщин в куточках рота, а ще й від багатьох інших захворювань.

Порушення природного відтоку слини, що сприяє накопиченню її в куточках рота і розвитку грибка. Такі проблеми виникають, якщо людина носить брекети або зубні протези, або ж має від природи неправильний прикус.

Шкідлива звичка облизувати губи теж може сприяти виникненню тріщин в куточках рота. Це небезпечно тим, що шкіра буде втрачати свої захисні властивості і стане сприйнятливою до грибків. Крім облизування губ, таку проблему може спровокувати смоктання пальця або соски, але це відноситься до дітей, і усунути таку проблему буде неможливо до тих пір, поки дитина не відвикне від своїх звичок.

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Що робити

У випадках, коли куточки рота тріскаються через порушення водного балансу і сухості шкіри, потрібне рясне пиття, яке можна доповнити вживанням жувальної гумки без цукру (для активізації слиновиділення).

Якщо заїди супроводжуються сильними болями і набряками, в домашніх умовах їх можна лікувати нестероїдними протизапальними препаратами і компресами з льодом. Рекомендується відмовитися від використання агресивних зубних паст, рідин для полоскання рота та вживання гострих страв, які можуть посилити біль і подразнення.

Раніше ми писали про те, що рак губи та ротової порожнини на ранніх етапах може виглядати як виразка в роті, а деякі його прояви можуть бути схожими на подразнення або зміни, через які протез перестає зручно сидіти.

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