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Тріщини в куточках губ: чому вони з’являються та як їх позбутися
У кожної людини в той чи інший час з’являлися заїди. Це неприємне явище, яке спричиняє суттєвий дискомфорт, однак, іноді вони можуть бути симптомом серйозного захворювання.
Тріщини в куточках рота — розповсюджена проблема, яка викликає це дуже неприємний стан, сильно заважає і дратує. У народі такі тріщини називаються заїдами, проте існує і медична назва недуга — хейліт, ангулярний стоматит чи ангуліт.
Про це пише egeszsegkalauz.
Виникнення тріщин в куточках рота завжди супроводжується запальним процесом. Причини такого неприємного захворювання можуть бути різними. Найчастіше запальні процеси в куточках губ викликають грибки або бактерії, після чого починається почервоніння шкіри, а потім тріщини.
Симптоми кутового хейліту:
пухирі
набряки та подразнення шкіри
тріщини в куточках рота
мацерація (набухання та зморщування шкіри внаслідок надмірного зволоження)
виразки
кровотечі
неприємний присмак у роті
Причини появи тріщин в куточках губ:
Порушення обміну речовин або цукровий діабет
Така причина найрідше може викликати запальні процеси і тріщини, але її не можна виключати, так як в результаті діабету можуть змінитися все слизові оболонки. Ознака того, що заїда виникла саме з цих причин — постійна спрага.
Карієс
Часті проблеми з зубами можуть провокувати появу тріщинна губах. Вам варто звернутися до стоматолога, а вилікувавши всі зуби, ви відразу ж позбудетеся від запальних процесів в куточках губ.
Авітаміноз
Брак вітамінів А, В і Е можуть привести до розвитку ангулярного стоматиту. Якщо ви впевнені, що саме авітаміноз спровокував захворювання, то прийнявши комплекс вітамінів, ви можете вирішити проблему. Регулярне прийняття вітамінів навесні і восени, може позбавити вас не тільки від тріщин в куточках рота, а ще й від багатьох інших захворювань.
Порушення природного відтоку слини, що сприяє накопиченню її в куточках рота і розвитку грибка. Такі проблеми виникають, якщо людина носить брекети або зубні протези, або ж має від природи неправильний прикус.
Шкідлива звичка облизувати губи теж може сприяти виникненню тріщин в куточках рота. Це небезпечно тим, що шкіра буде втрачати свої захисні властивості і стане сприйнятливою до грибків. Крім облизування губ, таку проблему може спровокувати смоктання пальця або соски, але це відноситься до дітей, і усунути таку проблему буде неможливо до тих пір, поки дитина не відвикне від своїх звичок.
Що робити
У випадках, коли куточки рота тріскаються через порушення водного балансу і сухості шкіри, потрібне рясне пиття, яке можна доповнити вживанням жувальної гумки без цукру (для активізації слиновиділення).
Якщо заїди супроводжуються сильними болями і набряками, в домашніх умовах їх можна лікувати нестероїдними протизапальними препаратами і компресами з льодом. Рекомендується відмовитися від використання агресивних зубних паст, рідин для полоскання рота та вживання гострих страв, які можуть посилити біль і подразнення.
Раніше ми писали про те, що рак губи та ротової порожнини на ранніх етапах може виглядати як виразка в роті, а деякі його прояви можуть бути схожими на подразнення або зміни, через які протез перестає зручно сидіти.