Хропіння партнера краде не лише сон: фахівці розповіли про ризики для здоров’я

Неспокійний сон

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Сон поруч із людиною, яка хропе, може негативно впливати на здоров’я партнера, оскільки постійний шум здатен регулярно переривати необхідний вночі відпочинок.

Про це пише ВВС із посиланням на фахівців зі сну.

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Експерти наголошують, що хропіння часто сприймають лише як неприємну побутову проблему, однак його наслідки можуть бути значно серйознішими. За даними американського Фонду сну, 75% людей, чиї партнери хропуть, заявляють, що це негативно впливає на їхній сон.

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Професор Ама Джохал, ортодонт-консультант та експерт зі сну, зазначає, що через хропіння партнера людина іноді настільки виснажується, що змушена спати в іншій кімнаті.

«Ми фізично не можемо нормально функціонувати без сну — це наша базова потреба», — наголосив він.

Переривчастий сон позначається на організмі

За словами фахівців, проблема полягає не лише в гучності хропіння. Регулярні пробудження протягом ночі можуть скорочувати час, який людина проводить у глибоких, відновлювальних стадіях сну.

У результаті навіть після достатньої кількості годин у ліжку людина може прокинутися виснаженою. Порушений сон також здатен негативно впливати на концентрацію та пам’ять, оскільки під час сну мозок обробляє й зберігає отриману протягом дня інформацію.

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Крім того, нестача якісного сну може позначатися на регуляції гормонів, рівні енергії та здатності організму справлятися зі стресом. Людина може стати більш дратівливою та гірше контролювати емоційні реакції.

Хропіння може позначатися і на стосунках

Фахівці також попереджають про можливі наслідки для стосунків. Постійне недосипання через нічний шум може призводити до дратівливості та конфліктів між партнерами.

Докторка Клер Саймон, стоматологиня, яка спеціалізується на медицині сну, зазначає, що переривчастий сон через хропіння партнера може провокувати сварки. Якщо ж люди змушені регулярно спати в різних кімнатах, це може зменшувати близькість у стосунках.

Водночас фахівці зазначають, що окремий сон не обов’язково є негативним рішенням, якщо він допомагає партнеру отримувати достатньо якісного відпочинку.

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Важливо не пропустити апное сну

Експерти радять спочатку з’ясувати, чи йдеться про звичайне хропіння, чи воно може бути ознакою апное сну — розладу, за якого дихання людини неодноразово зупиняється та відновлюється під час сну.

Серед можливих ознак апное — паузи в диханні, задихання або відчуття нестачі повітря вночі, часті пробудження та ранкові головні болі.

«Не варто просто намагатися зробити так, щоб людина вночі менше хропіла, і водночас пропустити можливе порушення дихання під час сну», — наголосила Саймон.

Якщо лікар підтвердить апное сну, людині можуть рекомендувати спеціальну терапію, зокрема використання апарата CPAP, а в окремих випадках — хірургічне лікування.

Що може допомогти при звичайному хропінні

Якщо хропіння не пов’язане з апное, фахівці радять звернути увагу на спосіб життя та умови сну. Серед можливих заходів — зниження ваги за її надлишку, відмова від куріння, зменшення вживання алкоголю перед сном і зміна положення тіла, зокрема сон на боці замість спини.

Також причиною хропіння може бути закладеність носа або алергія, які потребують відповідного лікування. В окремих випадках фахівець може рекомендувати спеціальну капу, що трохи висуває нижню щелепу вперед і допомагає утримувати дихальні шляхи відкритими.

Джохал наголошує, що багато пар надто довго миряться з хропінням, хоча воно вже впливає на їхнє самопочуття та стосунки.

«Головне — розуміти, що допомога є. Потрібно лише нею скористатися», — сказав експерт.

Нагадаємо, сон — це не просто відпочинок, а справжній фундамент нашого фізичного та психічного здоров’я. У міру того, як ми дорослішаємо, зокрема після 40, 50 чи 60 років, якість сну починає змінюватися.

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