Ваші сни не випадкові: вчені з’ясували, як мозок переписує реальність

Сон / © pexels.com

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Сни не є випадковим набором образів — мозок перебудовує фрагменти реальності, поєднуючи спогади, уяву, емоції та очікування. На їхній зміст також можуть впливати особисті риси людини, якість сну й події, що відбуваються навколо.

Такого висновку дійшли науковці Вищої школи перспективних досліджень IMT у Лукці, повідомляє Science Daily.

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Вчені проаналізували тисячі сновидінь

У дослідженні взяли участь 287 людей віком від 18 до 70 років. Протягом двох тижнів вони записували свої сни та події, які переживали вдень.

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Загалом учені проаналізували понад 3700 описів сновидінь і повсякденного досвіду. Вони також зібрали дані про особистість учасників, їхні когнітивні здібності, психологічні особливості та якість сну.

Для опрацювання великої кількості текстів дослідники використали технології обробки природної мови — різновид штучного інтелекту, який допомагає визначати зв’язки між словами, ідеями та поняттями.

Результати показали, що сни не є повністю хаотичними. Їхня структура залежить від індивідуальних особливостей людини та її життєвого досвіду.

Мозок не просто повторює події дня

Порівнявши сни учасників із подіями їхнього повсякденного життя, науковці встановили, що мозок не відтворює пережите буквально.

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Знайомі місця, люди та ситуації уві сні можуть поєднуватися з незнайомим оточенням, різними локаціями або раптовою зміною перспективи. Наприклад, робоче місце, лікарня чи навчальна аудиторія можуть стати частиною зовсім нової сцени.

Таким чином, мозок реорганізовує фрагменти реальності, змішуючи спогади з уявою, очікуваннями та можливими майбутніми подіями. Через це сни можуть здаватися реалістичними, емоційними або сюрреалістичними.

Від чого залежить яскравість снів

Люди, чиї думки вдень частіше блукали, зазвичай описували більш фрагментарні сни зі швидкою зміною подій, сцен і точок зору.

Натомість учасники, які надавали снам особистого значення, частіше розповідали про насичені та деталізовані сновидіння, які здавалися реалістичнішими.

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Водночас дослідники наголошують, що ці результати не доводять прямого зв’язку між вірою у значущість снів та їхньою яскравістю. Йдеться лише про виявлену закономірність.

Як пандемія вплинула на сни

Науковці також порівняли свої результати з описами сновидінь, зібраними під час карантину через COVID-19.

У той період сни людей містили більше сильних емоцій, а також згадок про обмеження, ізоляцію, бар’єри та інші труднощі. З часом ці мотиви ставали менш вираженими.

На думку авторів дослідження, це може свідчити про те, що сни змінюються разом із психологічною адаптацією людини до стресових подій.

«Наші результати показують, що сни — це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, сформований тим, ким ми є і що переживаємо», — зазначила провідна авторка дослідження Валентина Елче.

Учені вважають, що використання штучного інтелекту дасть змогу надалі аналізувати значно більші масиви сновидінь і краще досліджувати свідомість, пам’ять, емоції та психічне здоров’я.

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