Спите по 8 годин, але все одно розбиті: ШІ знайшов неочікувану причину хронічної втоми

Люди відчувають постійну втому через робочий стрес та зруйнований нічний відпочинок / © pexels.com

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Нове масштабне дослідження виявило, що справжньою причиною постійної втоми є не загальна тривалість, а саме низька якість сну та часті мікропробудження. Експерти наголошують, що близько 70% працівників старшого віку можуть непомітно для себе страждати від клінічних розладів, таких як безсоння або апное.

Про це пише Daily Mail.

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Як проходив експеримент та його результати

Під час наукового експерименту дослідники протягом цілого року ретельно стежили за показниками здоров’я сорока п’яти працівників віком від 50 до 60 шести років. За допомогою сучасних смарт-годинників та регулярних опитувань вдалося з’ясувати, що майже 90% учасників регулярно прокидалися посеред ночі, хоча загалом спали від шести до восьми годин.

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Майже 70% піддослідних мали стійкі клінічні проблеми, а понад 90% хоча б раз за час дослідження досягали порогу серйозного розладу сну. Саме ці постійні нічні пробудження, а не загальна нестача часу на відпочинок, є головною причиною того, чому люди цієї вікової категорії прокидаються абсолютно розбитими.

Штучний інтелект виявив головного ворога

Щоб знайти першопричину проблеми, науковці застосували штучний інтелект, який проаналізував широкий спектр можливих факторів впливу, зокрема дієту, фізичні вправи та рівень навколишнього шуму. Алгоритми чітко вказали, що найбільшим руйнівником нічного відпочинку виявився саме високий рівень робочого стресу, який не дає мозку повністю розслабитися.

«Наш аналіз чітко демонструє, що загальне самопочуття сильно залежить від стійкого балансу між роботою та особистим життям», — зазначили автори дослідження.

З огляду на те, що погане самопочуття залишається однією з головних причин безробіття, експерти закликають роботодавців звернути серйозну увагу на підтримку здоров’я своїх старших працівників.

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Чому стрес на роботі небезпечніший за вік

Доктор Белінда Стеффан, яка є співавтором дослідження та спеціалістом із впливу робочого середовища, зазначила, що проблема виходить далеко за межі звичайних вікових змін в організмі. За її словами, окрім менопаузи та природного старіння, на якість відпочинку сильно тиснуть фінансові переживання та постійні стреси.

«Наше дослідження підкреслює, що сон є проблемою здоров’я та добробуту на робочому місці. Організації та роботодавці повинні враховувати вплив пов’язаних із роботою проблем зі сном на свій персонал», — заявила доктор Стеффан.

Вона додала, що орієнтуватись потрібно саме на вікову категорію 50+, але проблема є актуальною для працівників будь-якого віку.

Нагадаємо, якщо ви годинами крутитеся в ліжку і не можете заснути, вирішення проблеми може виявитися дуже незвичним. Останнім часом усе більшої популярності набуває так званий «метод тарганів» — проста тілесна практика, яка допомагає організму швидко налаштуватися на відпочинок.

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