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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 13 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Ударні БпЛА в р-ні Сновська, Седніва, Чернігова, Мена курс західний;
Ударні БпЛА в р-ні Коропа курс південний;
Ударні БпЛА в р-ні н.п. Кролевець, Конотоп, Буринь, Дубов’язівка курс західний;
Ударний БпЛА в р-ні Погребище (Вінниччина) курс західний;
Ударні БпЛА з півночі Сумщини на північ Чернігівщини курс західний.
Ударний БпЛА на Хмельниччині р-н Вовковниці курс західний.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.
Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.