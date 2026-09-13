Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 13 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Ударні БпЛА в р-ні Сновська, Седніва, Чернігова, Мена курс західний;

Ударні БпЛА в р-ні Коропа курс південний;

Ударні БпЛА в р-ні н.п. Кролевець, Конотоп, Буринь, Дубов’язівка курс західний;

Ударний БпЛА в р-ні Погребище (Вінниччина) курс західний;

Ударні БпЛА з півночі Сумщини на північ Чернігівщини курс західний.

Ударний БпЛА на Хмельниччині р-н Вовковниці курс західний.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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