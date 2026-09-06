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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

День ангела 13 вересня: кого та як вітати з іменинами

13 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 13 вересня

Який день ангела 13 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 вересня

13 вересня 2026 року привітайте з іменинами Валерія, Іллю, Леонтія, Лук’яна, Миколу, Олександра, Петра, Степана.

Валерій — латинське походження, означає «бути здоровим». В дитинстві завзятий, наполегливий. В дорослому віці стає допитливим, дотепним.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві прагматичний, вимогливий до себе. В дорослому віці стає відкритим, але заглибленним в свої переживання.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левинний». В дитинстві має вольовий характер, акуратний. В дорослому віці стає стараним, працьовитим.

Лук’ян — латинське походження, означає «світлий». В дитинстві тихий, уважний. В дорослому віці стає турботливим, вірним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає відданим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві приємний, непоганий організатор. В дорослому віці стає свідомим, завзятим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві емоційний, насторожений. В дорослому віці стає комунікабельним, цілеспрямованим.

День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, дарує сили, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю щастя, любові, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай Ангел-охоронець невидимо веде тебе життєвою дорогою, захищає від усього лихого та допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю миру в душі, радості в серці й багато світлих моментів!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди був поруч, оберігав тебе та твоїх близьких. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі, щирі посмішки та нові приводи для радості!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець береже тебе від життєвих бур, допомагає долати труднощі та дарує віру у краще. Бажаю любові, достатку, душевної гармонії та здійснення всіх бажань!

***

У цей особливий день бажаю тобі невидимої підтримки твого небесного покровителя. Нехай Ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя буде наповнене щастям, теплом, добром і приємними подіями. З Днем ангела!

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