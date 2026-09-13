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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Терезами

Терези — сьомий знак зодіакального кола, який справедливо вважається найзбалансованішим і найгармонійнішим знаком зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Оточення цінує його представників за притаманну їм дипломатичність, любов до краси, розуміння мистецтва та вміння знаходити баланс у будь-якій життєвій чи професійній ситуації.

Але саме ці якості часто обертаються проти них самих: вони постійно вагаються, їм складно ухвалювати важливі рішення, що дратує людей навколо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Терезами.

Овен

У Овнів і Терезів абсолютно протилежні погляди на світ і свою роль у ньому: так, перші сприймають будь-які ситуації однозначно та прагнуть діяти, не роздумуючи, другі прагнуть «зважувати» кожен свій крок, а остаточне рішення ухвалююють тоді, коли воно стає неактуальним — не дивно, що їм важко домовитися.

Близнята

Близнят, які легко ухвалюють навіть дуже важливі рішення, присвячуючи решту часу розробці шляхів досягнення поставлених цілей, відверто дратує нерішучість Терезів. Вони щиро не розуміють, як можна довго і, на їхню думку, нудно обмірковувати ту чи іншу свою дію, коли правильне рішення, як їм здається, лежить на поверхні.

Рак

Раки, які будь-яку — навіть найнезначнішу — неприємність сприймають як трагедію всього свого життя, вважають Терези недостатньо серйозними та глибокими натурами. Їх дратує спокій представників знака, який вони вважають легковажністю і безвідповідальністю. На їхню думку, той, хто не ридає вголос, є байдужою людиною.

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