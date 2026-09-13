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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Ударные БПЛА в р-не Сновска, Седнева, Чернигова, Мена курс западный;
Ударные БПЛА в р-не Карпа курс южный;
Ударные БПЛА в р-не н.п. Кролевец, Конотоп, Бурынь, Дубовязовка курс западный;
Ударный БпЛА в г. Погребище (Винниччина) курс западный;
Ударные БПЛА с севера Сумщины на север Черниговщины курс западный.
Ударный БпЛА в Хмельницкой области р-н Волковницы курс западный.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок.
Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.