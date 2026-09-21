Чоловік втратив дві ноги, бо лікарі чотири роки не могли поставити діагноз: деталі трагедії

Ампутували ноги через помилку, Фото: SWNS

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80-річний Нік Олсен з містечка Тагбі, що у Великій Британії, втратив обидві кінцівки після того, як пройшов 29 медичних консультацій та обстежень, перш ніж йому нарешті поставили правильний діагноз. Ампутація обох ніг відбулася через те, що лікарі роками не могли зрозуміти, що відбувається з чоловіком.

Про це пише Mirror.

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У Британії пенсіонеру ампутували обидві ноги, бо лікарі не могли поставити діагноз

Медикам знадобилося чотири роки, щоб виявити у чоловіка периферичну артеріальну хворобу — патологію, яку можна було виявити за допомогою одного простого тесту ще під час першого візиту. Однак лікарі цього не зробили.

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Проблеми зі спиною турбували чоловіка роками, але 2020 року в нього почали боліти стопи та ноги. Сімейний лікар одразу скерував пацієнта до ортопеда, припустивши, що дискомфорт у кінцівках пов’язаний зі спиною. Упродовж наступних чотирьох років Нік регулярно відвідував терапевтів, консультантів і спеціалістів вузького спрямування, проходив нескінченні сканування та аналізи.

Проте його щоразу відправляли додому з порадами більше ходити, вкладати у взуття ортопедичні устілки, призначали таблетки для зниження холестерину та робили ін’єкції в хребет.

Водночас у пенсіонера були всі класичні ознаки периферичної артеріальної хвороби (ПАХ) — захворювання, що вражає кожну п’яту людину віком від 60 років. Хвороба супроводжується звуженням артерій через жирові відкладення. Нік скаржився на набряки стоп, біль і повну відсутність волосся на гомілках, але жоден медик не звернув уваги на ці симптоми.

З часом стан пенсіонера лише погіршувався, а біль ставав нестерпним. У січні 2024 року під час відпочинку на Тенеріфе у нього тріснув і закровив ніготь на великому пальці ноги.

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Лише у жовтні 2024 року, під час чергового УЗД інша лікарка-подологиня запитала, чи робили пацієнту Допплер-тест для перевірки кровообігу. Коли його нарешті провели, прилад не зафіксував жодних звуків руху крові. Після цього Ніка направили на електрокардіограму та до судинної клініки, де консиліум підтвердив хронічну форму ПАХ.

Утім, замість екстреного втручання чоловікові знову рекомендували проходити 10 000 кроків на день та пити ліки.

Фото: SWNS

У січні 2025 року Олсен упав від болю і втратив можливість пересуватися. Лише після трьох поспіль госпіталізацій новий консультант переглянув знімки та забив на сполох. Лікарі спробували розширити заблоковані артерії, але процедура не дала результату. Не допомогла й складна 13-годинна операція з артеріального шунтування — час було втрачено.

«Нік постійно скаржився лише на біль. Він казав, що відчуття таке, ніби його штрикають кухонним ножем. Лікування Ніка від початку й до кінця коштувало Національній службі охорони здоров’я (NHS) понад мільйон фунтів стерлінгів, тоді як вчасне виявлення хвороби обійшлося б у мізерну частку цієї суми. Перш ніж йому нарешті поставили діагноз, він відвідав лікарів 29 разів — це просто ганьба. З цієї ситуації необхідно зробити висновки», — каже дружина пенсіонера, 68-річна Фіона Олсен.

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У квітні 2025 року Ніку ампутували праву ногу нижче коліна. За два тижні після повернення додому виразки з’явилися і на лівій стопі, через що в липні 2025 року відбулася друга ампутація. Пенсіонер пройшов місяці важкої реабілітації.

«Нік дуже сміливий і небагатослівний, але часом він здригається від болю у фантомній кінцівці. Я знаю, що його відвідують похмурі думки, та мій чоловік — дуже сильна людина. Нік так добре тримається завдяки своїй величезній силі й витривалості», — додає жінка.

На протезах він зміг здійснити свою мрію — у червні 2026 року самостійно провів 30-річну доньку Емму до вівтаря на її весіллі.

Зараз Фіона є опікункою чоловіка та активно розгортає інформаційну кампанію, аби інші люди знали про перші ознаки ПАХ — біль у ногах у стані спокою, набряки та втрату волосяного покриву на кінцівках.

Випадкові ампутації: останні новини

Нагадаємо, 48-річному рибалці Джейсону Кеннеді з Канади через важку кісткову інфекцію мали ампутувати праву ногу в лікарні Грейс. Однак після операції чоловік із жахом виявив, що хірурги помилково ампутували його здорову ліву ногу, тоді як біль у правій кінцівці залишився.

Регіональне управління охорони здоров’я Вінніпегу висловило співчуття, а медична команда особисто попросила вибачення у пацієнта. Наразі інцидент розслідує служба безпеки пацієнтів, яка обіцяє повідомити Кеннеді про результати перевірки та можливі системні зміни.

Сам Джейсон пробачив медикам через своє виховання та сімейні цінності, і вже змирився з втратою лівої ноги. Він прагне привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Водночас його мати наполягає на притягненні винних до відповідальності та виплаті належної грошової компенсації синові.

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